Yeşilyurt Belediye Başkanı Çınar'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Malatya'nın Merkez Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Çınar, sosyal medya hesabından, "Değerli Hemşehrilerim, yapılan tetkiklerin ardından Kovid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. 14 günlük karantina süreci ile tedavime evimde başladım. Allah'a şükür sağlık durumum iyi. Rabbim bütün hastalara Şafi ismiyle şifalar versin. Dualarınızı bekliyorum." ifadelerine yer verdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 20:41 - Kaynak: AA
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