Yeşilyurt Belediye Başkanı, hafta sonlarını belediyede çalışarak geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediye Başkanı, hafta sonlarını belediyede çalışarak geçiriyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı, hafta sonlarını belediyede çalışarak geçiriyor

6 saat önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz hafta sonlarını belediyede çalışarak geçiriyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz hafta sonlarını belediyede çalışarak geçiriyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonları genellikle belediyede olduğunu söyledi.

Vatandaşlarla iç içe olduğunu anlatan Yılmaz, "Halk ile iç içe olduğumuz için vatandaşlar bana rahatça sorunlarını anlatıp konuşabiliyoruz. Hafta sonlarında ilgili kurumlarımız kapalı olduğundan ben belediyeye gelerek vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için ön ödemeli su yükleme işlemlerini karşılamış oldum. Bunlar bana gurur ve mutluluk verici bir olaydır." dedi.

Hazar Bilgin isimli vatandaş ise "İlçede hurdacılık yapıyoruz işlerimiz olduğu için hafta içi gelip su yüklemesi yaptıramadık. O yüzden hafta sonu gelebildik .Eğer ki belediyemiz kapalı olsaydı suyumuzu yükletemeyecektik." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı, hafta sonlarını belediyede çalışarak geçiriyor

Muhsin Yılmaz, Yeşilyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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