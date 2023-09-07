Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eşini istisnai kadroda memur yaptı

6 Şubat merkezli depremlerde büyük yıkım yaşayan ve yaptırdığı konutların depremde büyük hasar almasıyla gündeme gelen Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Çınar'ın, eşi Semra Çınar'ı istisnai kadrodan memur yaptığı iddia edildi.

İSTİSNAİ KADRODA MEMUR YAPTI

Kayısı Haber'den Mahir Temur'un haberine göre, Tüm ülkenin artık "Gri Pasaport" olarak bildiği ve belediye eliyle Almanya'ya kaçakçı götüren Yeşilyurt Belediyesi'nin Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar istisnai kadrodan memur yapıldı.

ÖNCE AKSARAYA DAHA SONRA MALATYA VALİLİĞİ

İddiaya göre daha önce hiçbir kamu kurumunda görev yapmayan Başkan Çınar'ın eşi Semra Çınar, önce Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürü oldu. Aksaray'a gitmeden aylardır Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü yaptığı iddia edilen Semra Çınar, bir resmi yazıyla Malatya Valiliği'ne kaydırıldı.

RESMİ YAZIYLA BİLDİRİLDİ

Aksaray Vali Yardımcısı Şeyma Polat Balak imzalı resmi yazıda, "Valiliğimiz Özel Kalem Müdürü olarak görev yapmakta iken, 23.08.2023 tarihli Bakanlık Onayı ile Malatya Valiliği Yazı İşleri Müdürlüğünde münhal bulunan 9. dereceli VHKİ kadrosuna naklen atanan Semra ÇINAR, 31.08.2023 tarihinde Valiliğimizdeki görevinden ayrılmıştır" deniliyor.

Kısa bir süre Aksaray Valiliği Özel Kalem Müdürü olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın eşi Semra Çınar, 1 Eylül 2023 itibariyle Malatya Valiliğine geçtiği resmi yazıda açıkça belirtildiği göze çarpıyor.