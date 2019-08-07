Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı duygulandıran ziyaret

"Öğretmenlerimizin Üzerimizdeki Emekleri Çok Büyüktür, Hakları Asla Ödenmez!"

Başkan Çınar, "Öğretmenlerimizin üzerimizdeki emekleri çok büyüktür, hakları asla ödenmez!" dedi.

BAŞKAN ÇINAR, İLKOKUL ÖĞRETMENİNİ GÖRÜNCE DUYGULANDI

Haftanın belirli günlerinde sivil toplum ve meslek örgütleri temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşları makamında ağırlayarak talep ve önerilerini dinleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyarete gelenler arasında İlkokul Öğretmeni Mehpare Karol'u görünce büyük bir sevinç yaşadı ve duygulandı.

"ÜZERİMDE BÜYÜK EMEKLERİ OLAN ÖĞRETMENİMİN ZİYARETİNDEN MEMNUN OLDUM"

Kapıda karşıladığı İlkokul Öğretmeni Mehpare Karol'u elini öptükten sonra makamında ağırlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Toplum ve medeniyetlerin temel unsuru olan insan yetiştirmede en önemli vazifeyi ifa edenler hiç şüphesiz öğretmenlerimizdir. Üzerimde gerçekten çok büyük emeği olan İlkokul Öğretmenim Mehpare Karol'un sürpriz ziyaretinden ziyadesiyle memnun oldum. Saygıdeğer hocama bu nazik ziyareti için teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah kendisinden razı olsun, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam nasip etsin." diye konuştu.

"BAŞARILI BİR İNSANIN ÖĞRETMENİ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a başarı dileklerini paylaşan Öğretmen Mehpare Karol ise, "Başarılı hizmetlerin altına imza atan, gerek insani yapısı gerekse de çalışkanlığıyla toplumun tüm kesimleri tarafından sevilen Başkan Çınar'ın öğretmeni olduğum için gurur duyuyorum. Onun başarılı bir belediye başkanı olması, büyük projelerin altına imza atması ve hakkında hep iyi şeyler duymak beni çok mutlu ediyor. Çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, samimi ve güzel bir ortamda geçen ziyaretin sonunda İlkokul Öğretmeni Mehpare Karol'a kapıya kadar eşlik edip elini öptükten sonra uğurladı.