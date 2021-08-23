Üye Girişi
Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı

23.08.2021 14:42
Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yeşilyurt Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün ortaklaşa organize ettiği aşure programına katılarak sporculara aşure ikramında bulundu.

Merkez Spor Salonu önünde düzenlenen etkinlikte sporculara aşure ikram eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Muharrem Ayı'ndaki ikramlarımızı gelenekselleştirerek hem inançlarımızın gereğini yerine getiriyor, hem de vatandaşlarımızla bir araya gelip, kucaklaşıyoruz. Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun." dedi.Aşurenin birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Farklı spor dallarına yönelik faaliyetlerin modern ortamlarda yapılmasını sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ait Merkez Spor Salonlarımızın olduğu bölgede düzenlenen etkinlikte sporcularımız ve aileleriyle bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Belediye olarak her alanda vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızın gerekliliklerini yerine getirip, dini ve milli günlerde toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek birlik ve beraberlik ruhumuzun daha fazla güçlenmesi için çaba sarf ediyoruz. Mübarek Muharrem Ayı içerisinde olduğumuz bu özel zaman diliminde birlik ve beraberliğimizin en büyük nişanesi olarak gördüğümüz aşuremizi buradaki etkinliklerden yararlanan sporcularımız ve değerli aileleriyle paylaşmak istedik. Çünkü bizler paylaşmayı seven bir milletiz. Aşure gibi dayanışmayı ve paylaşmayı arttıran değerlerimizin daima sürmesini diliyorum. Cenabı Allah bizleri birlikten, beraberlikten, iyilikten, güzellikten ayırmasın. " diye konuştu.

"Ortak bir değerimiz olan aşure; birlikte yaşamanın, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerini ortaya koymaktadır." sözleriyle birlik ve beraberlik mesajları veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Farklı ürünlerin bir araya gelmesiyle yapılan aşure aynı farklı etnik ve dini kökenli vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşadığı güzel ülkemizin bu zenginliklerini yansıtmaktadır. Bizlerde bu birliktelik ve dayanışma ruhumuzun daha fazla güçlenmesi için bu tür etkinliklerin paydaşı olarak hemşehrilerimize hizmet etmenin onurunu yaşıyoruz. Etkinliklerimizle aşurenin yansıttığı o birlik ve beraberlik kültürümüze katkı sunmaya çalışıyoruz. Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayı nedeniyle bir kez daha Allah yolunda, Kuran-ı Kerim yolunda Kerbela'da şehit olanları rahmetle, minnetle, saygıyla yâd ediyoruz. Bu mübarek günlerin milletimizin, ülkemizin, İslamleminin ve tüm mazlum milletlerin refahına, selametine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu ay içinde ortaya çıkan tarihi hadiselerden ibret almalıyız, birbirimizi hoşgörü içinde kucaklamalıyız. Cenab-ı Allah aziz milletimize birlik ve beraberlik nasip etsin." diye konuştu.

Aşure ikram programına; Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Yeşilyurt İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Özgül, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül, sporcular ve aileleri katıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı

Muharrem Ayı, Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı 16:05 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler 15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı 15:21 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı 15:19 Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu 14:47 Fıtık ameliyatı sonrası vücudunda yaralar oluştu! Kuaför kadın, kızı tarafından ölü bulundu Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı 14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu 14:21 1 hafta sonra nişanı vardı! 21 yaşındaki genç kız kaza kurbanı oldu Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu 14:02 Selin Ciğerci'nin aldırdığı tedbir kararını çiğneyen Deniz Akkaya, 3 günlük zorlama hapis cezası için teslim oldu

Son Dakika Haberleri
16:06 Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.
16:04 Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaşma sağladı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı maaş zammı
15:47 Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi
15:45 Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler
15:43 Marcao'suz kazanma oranı düşen Galatasaray'ın göstereceği performans merak konusu oldu
15:25 Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada
15:16 Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt
14:57 Altay Bayındır, şu anda Avrupa'nın en iyi kalecisi! Alisson'ı bile geride bıraktı
14:45 Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü
14:32 Sarı-Lacivertli takım, Mame Thiam'ı 1,5 milyon euroya Kayserispor'a sattı
Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık. Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.         
16:06
Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi Caner'in yüzüne bir kapı daha kapandı! Adana Demirspor tecrübeli futbolcuyu istemedi         
15:47
Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada Yanından geçen fareyi görünce önce zıpladı sonra yere düştü! O anlar saniye saniye kamerada         
15:26
Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı Hadise, PUBG Mobile'a özel şarkı yaptı         
15:20
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan mesajı: Milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz         
14:31
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı Tahterevalliden düştü sandılar, işin aslı başka çıktı! Parkta oynayan 18 aylık Berk maganda kurşunuyla yaralandı         
13:22
Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor Chevrolet, Bolt model araçlarını yangın riski sebebiyle geri çağırıyor         
12:32
Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış Eşini ve 2 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar eden adam, geride 14 sayfalık mektup bırakmış         
12:24
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, siyah mayolu pozlarını sosyal medyadan paylaştı         
11:15
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız         
10:06
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı         
09:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 16:23:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediye Başkanı'ndan sporculara aşure ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement