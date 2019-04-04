Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediye Başkanı Yılmaz Görevine Başladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Yılmaz Görevine Başladı

12 dakika önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Muhsin Yılmaz, görevine başladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Yılmaz Görevine Başladı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den Yeşilyurt Belediye Başkanı seçilen Muhsin Yılmaz, görevine başladı.

Belediye binası önünde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, projelerini, vaatlerini daha önce anlattığını söyledi.

Kazım Misafir'e 15 yılda yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eden Yılmaz, "Belki benden daha genç yaşta siyasete girmiştir. Kim ne derse desin, memleketimize büyük hizmetler yapmıştır. İnşallah geri kalan hizmetleri de bizlere yapmayı Rabbim nasip eder." dedi.

Kazım Misafir de bugüne kadar Yeşilyurt için hizmet üretmeye çalıştığını anlatarak, "Yeni seçilen başkanımız Muhsin Yılmaz'a hayırlı uğurlu olsun dileklerimi iletiyorum. Bundan sonraki hayatımda beni bir abisi olarak kabul ederlerse bana gelip bir şey ihtiyaç duyarlarsa ilçem için elimden gelen tüm gayreti göstereceğimden emin olmalarını isterim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Yılmaz, görevi devraldığı Misafir'e çiçek verdi.

Kurban kesilip dua edilmesinin ardından Yılmaz, makamına geçti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:44 Kaynak: AA

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