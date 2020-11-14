Yeşilyurt Belediye, kendi çiçeğini üretiyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahasındaki rulo çim üretiminden sonra Yeşil Gıda Sera alanında 100 bin adet mevsimlik çiçek üretimi yapıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Gıda Sera alanında üretimini yaptıkları 100 bin adet 7 farklı mevsim çiçek bitkisinin başta Beylerderesi Şehir Parkı ikinci etabındaki Millet Bahçesi olmak üzere park ve yeşil alanlara yeni güzellikler katacağını söyledi.

Başkan Çınar, ihtiyaç duydukları ürünleri kendi imkanlarıyla yetiştirip belediye bütçesini kara geçirdiklerini bildirdi.

Yeşilyurt Belediyesinin ilçe genelinde ki çiçeklendirme ve peyzaj düzenleme işlemlerinde değerlendirmek üzere özel alanlarda uzman ekiplerin gözetiminde üretimi yapılan mevsimlik çiçekler sayesinde Yeşilyurt Belediyesi bütçesi ek bir maliyetten daha kurtuldu.

"Hem kara geçtik hem de yeşillendirme hizmetlerimizi hızlandırdık"

Rulo çim üretiminden sonra mevsimlik çiçek üretimiyle de belediye bütçesini kara geçirdiklerini vurgulayan Çınar, kendi imkanlarıyla yetiştirdikleri rulo çimler ve mevsimlik çiçekler sayesinde parkların, yeşil alanların, refüjlerin, kavşakların, yol kenarların, cami ve okul önlerinin daha renkli ve güzel bir görüntüye ulaşacağını söyledi.

Yeşil Gıda Sera alanında özel alanlarda yetiştirilen mevsimlik çiçek bitkilerini yerinde inceleyip, Tarımsal Hizmetler Müdürü Ömer Kamış'tan bilgiler alan Çınar, özel paketler halinde Beylerderesi Şehir Parkı ikinci etabındaki Millet Bahçesine taşınan çiçeklerin ilk ekimini kendi elleriyle yaptı.

"Tarımsal hizmetlerde markalaşma yolunda sağlam adımlar atıyoruz"

Yeşilyurt'un tarımsal hizmetlerde markalaşması yolunda çok sağlam adımlar attıklarını söyleyen Çınar, Yeşilyurt'u daha yeşil, daha konforlu ve daha güzel bir görüntüye ulaşması bakımından sürdürdükleri yeşillendirme hizmetlerinin kendi imkanlarıyla ürettikleri rulo çimler ve mevsimlik çiçekler sayesinde daha da hızlandıracaklarını ifade etti.

Yeşil Gıda Sera Alanında üretilen 7 farklı mevsimlik çiçeğin ilk olarak Millet Bahçesindeki yeşil alanlarda değerlendirdiklerini söyleyen Çınar, "1,5 yıl önce 12 dönüm alan üzerinde hizmete sunduğumuz Yeşil Gıda Sera alanımızda her yıl hem hemşerilerimizin hem de belediyemizin ihtiyaç duyduğu ürünlerimizin çeşitliliğini artırmaktayız, bununla birlikte ata tohumlarından ürettiğimiz fidelerimizi ücretsiz bir şekilde çiftçilerimize ulaştırmaktayız. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün kontrolündeki Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda üretimini yaptığımız rulo çimlerimizi geçtiğimiz hafta Millet Bahçemizdeki alanlarımıza serimlerini yapmıştık. İlçemizin dört bir tarafını daha yeşil ve daha rengarenk bir görüntüye ulaşması bakımından büyük özveriyle çalışan Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışmalarını hızlandırmak, dışa bağımlılıktan kurtulmak ve belediye bütçemizi ek bir maliyetten daha kurtarmak adına Yeşil Gıda Sera alanımızda 100 bin adet 7 farklı renkten oluşan mevsimlik çiçek üretimini gerçekleştirip, sera alanımızdaki çıtayı yükselttik " dedi.

"Üreten bir hizmet anlayışıyla bütçemizi en doğru şekilde kullanıyoruz"

Tüketen değil üreten bir belediye mantığıyla hareket ettiklerini dile getiren Başkan Çınar, " İhtiyaç duyduğumuz malzemeleri kendimiz üreterek bütçemizi kara geçiriyoruz.100 bin adet çiçeği, dışarıdan aldığımız rakamın üçte bir oranında üreterek, kaynaklarımızı daha rantabıl şekilde kullanıyoruz. Ziraat Mühendislerimizin kontrolünde sulama ve bakımları yapılarak yetiştirilen mevsimlik çiçeklerimizi hazır hale getirip, paketlere yerleştirdik. Rulo çimlerimizden sonra mevsimlik çiçeklerimizi de ilk olarak Millet Bahçemizde devam eden çiçeklendirme hizmetlerinde değerlendireceğiz. Farklı renklerden oluşan çiçeklerimiz, başta Millet Bahçemiz olmak üzere ilçemizin her noktasının daha yeşil, daha renkli ve daha güzel bir görüntüye ulaşmasını sağlayacaktır. Bununla birlikte bölge iklimine uygun olarak yetiştirdiğimiz çiçeklerimiz, hem dayanıklılık hem de renk seviyesini uzun süre muhafaza edeceği içinde, yeşil alanlarımızda ki renkli ve güzel görünümü uzun süre koruyabileceğiz. Çiçek ekimlerini artırıp Yeşilyurt'umuzun güzelliklerine yeni güzellikler katacağız. Rulo çim, mevsimlik çiçek, sebze ve meyve üretimiyle Yeşilyurt'umuzun tarımsal hizmetlerde markalaşması adına büyük bir gayretle çalışan, Yeşil Gıda Sera ve Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızı üretim merkezine dönüştüren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün değerli çalışanlarını tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşil Gıda Alanındaki incelemelerinden sonra özel paketler halinde Millet Bahçesi alanına getirilen mevsimlik çiçeklerin ekim çalışmalarına katılıp, personellerle birlikte farklı renklerde ki çiçekleri toprakla buluşturdu. - MALATYA