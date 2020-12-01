Yeşilyurt Belediye Meclisi 2020 çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aralık Ayı 1.Oturum Toplantısıyla 2020 yılı çalışmalarını tamamlarken, son toplantıda komisyon raporları ve teklifler görüşülerek karara bağlandı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak Kasım Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

"Akif Çelik'in vefatı hepimizi derinden üzmüştür"

Yeşilyurt Belediyesi sosyal paylaşım hesaplarından canlı yayınlanan toplantının açılışında, 30 Kasım Pazartesi günü korona virüs tedavisi sırasında hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Akif Çelik için başsağlığı dileklerini ileten Başkanvekili Naci Şavata, "Pazartesi sabahı aramızdan ayrılan Akif Çelik kardeşimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve basın camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Akif Çelik ile uzun süredir tanışıyordum, çok değerli, samimi, içten ve güzel bir insandı, onun kaybı hepimizi derinden üzmüştür, Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah' şeklinde konuştu.

Turgut Özal Mahallesi 1.etap kentsel dönüşüm projesi için sunulan teklif kabul edildi

Turgut Özal Mahallesinde Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılacak olan Kentsel Dönüşüm Alanında mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait parsellerde açık teklif usulüyle kat karşılığı inşaat yapılması ve satışlarda iş ve işlemleri yürütmek amacıyla Belediye Encümenine yetki verilmesine yönelik gündem maddesi kabul edilirken, Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan görsel sunum eşliğinde projenin teknik detayları hakkında Meclis Üyelerine bilgiler paylaşıldı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, İmar Plan Tadilat ücretlerinin 800'den 900 TL olarak güncellenmesine yönelik gündem maddesini görüşüp onaylarken, Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden Yeşilyurt İŞGEM Şirketine tüzel kişiliği temsilcileri olarak Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ve Kadircan Esen'in Genel Kurullarda imza yetkilisi olarak atanmasına karar verdi.

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 9 adet taşınmazda bulunan hisselerin mülkiyeti hazineye ait 2 adet taşınmazın trampa edilmesine dair Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün teklifini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Aşağıbağlar Mahallesi bin 190 ada 16 parselin ' Ortaokul Tesis Alanı' fonksiyonundan 'İlkokul Tesis Alanı' olarak değiştirilmesi, Yakınca Mahallesi 540 Ada 1 nolu parselin 'Lise Tesis Alanı' fonksiyonundan 'Lise, Ortaokul ve Anaokulu Tesis Alanı' olarak değiştirilmesine karar verdi.

24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Malatya Depremi sonucu mağdur olan vatandaşlar için yapılacak olan afet konutlarında yer seçimi konusunda Plansız Alanlar Yönetmeliğinde Köy Yerleşik Alanı içerisinde emsal kararının aranmaması talebi kabul edilirken, gündemdeki üç maddenin gündemden çıkartılmasına, iki maddenin red edilmesine, dört maddenin ertelenmesine, üç madeninde İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.

"Belediye meclisimiz bu yılda güzel, faydalı ve verimli bir çalışma döneminden geçti"

Bazı programlarından dolayı Meclis Toplantısına gecikmeli katılıp gündemi Meclis Üyeleriyle birlikte takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, toplantının kapanışından sonra yaptığı konuşmada, 2020 yılında gerçekleşen Meclis Toplantılarına katılım gösterip, Yeşilyurt'un sağlıklı ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlanmasında görüş, öneri ve talepleriyle katkı sunan bütün Meclis Üyelerine teşekkürlerini sundu.

2020 yılında alınan tüm kararların hayırlara vesile olmasını temenni eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Meclisler, şehirlerin ve toplumların ortak vicdanıdır. Kentlerin hem fiziksel hem de sosyal, kültürel, eğitim, sportif, çevresel, turizm ve ekonomik yönden gelişmesi adına çok ulvi bir görev ifa eden Belediye Meclislerimizin aldığı her karar önemli ve değerlidir. Yeşilyurt Belediye Meclisi olarak ta bu anlamda çok güzel bir tabloya ve birlikteliğe sahibiz. Toplumumuzdaki tüm kesimlerin temsil edildiği bu Meclis çatısı altında bütün üyelerimiz fikrini özgür ve hür bir şekilde ifade edebilmekte, düşüncesini paylaşmaktadır. Hangi görüşten olursan olsun tüm Meclis Üyelerimizin düşünceleri, öngörüleri ve tespitleri, çalışmalarımızın daha verimli ve güzel geçmesine katkı sağlamaktadır. Toplantılarımız her zaman saygı, sevgi ve hoşgörü içerisinde geçmiştir. 2020 yılında Belediye Meclisimiz, 11 toplantı ve 14 birleşim gerçekleştirilmiştir. Nisan ayında olağanüstü bir toplantı, Mayıs Ayında ise pandemi tedbirleri nedeniyle toplantı yapılmamıştır. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için toplam 405 adet karar alınmıştır. Yeşilyurt'umuza daha iyi hizmetlerde bulunabilmek için siz değerli meclis üyelerimizle birlikte önümüzde ki yıllarda da aynı şevk ve inançla çalışacağımıza inancım tamdır. Bu nedenle 2020 yılında ki alınan kararlara katkılarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aldığımız kararların, ülkemize, memleketimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah aynı şevk, heyecan ve aşkla 2021 yılında da çalışma tempomuzu artırarak hizmetlerimize aynı şekilde devam edeceğiz. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Çınar ayrıca, korona virüs tedavi gördüğü sırada hayatını kaybeden Yeşilyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü personeli Akif Çelik içinde taziyelerini iletirken, "Akif kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Korona virüse yakalanması ve ardından yaşadığı tedavi sürecinde herkes gibi bizlerde ümitliydik, sürekli ilgilendik ancak dün sabaha doğru ne yazık ki kendisini kaybettik. Belediyemizin ve basın camiamızın gülen yüzü olan, yardımsever güzel bir insanı kaybettiğimiz için çok üzüntülüyüz. Akif kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve basın camiasına başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Şu anda hem hastanelerde hem de evlerinde tedavi görev tüm hastalarımıza da Rabbim acil şifalar nasip etsin inşallah" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2021 yılının ilk toplantısını 5 Ocak 2021 Salı günü saat 14.00'de gerçekleştirilecek. - MALATYA