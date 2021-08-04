Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 07 Temmuz 2021 Tarihli Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, mazeretli oldukları için toplantıya katılmayan Meclis Üyelerinin dilekçeleri okunup kabul edildikten sonra farklı kentlerde yaşanan orman yangınlarına karşı hep birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Ormanları korumanın ve sahip çıkmanın hem insani hem de vicdani bir sorumluluk olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Malumunuz olduğu üzere ülkemiz doğal afete maruz kalma ve afet tehlikelerini sıklıkla yaşama açısından oldukça riskli bir konumdadır. Geçen hafta farklı kentlerimizde, ülkemizin akciğerleri olan ormanlarımızda yangınlar meydana gelmiştir. Sel baskınları ve ardından yaşanan yangın felaketleri hepimizin yüreğini yakmıştır. Dün olduğu gibi bugünde Devletimiz ve milletimiz tüm imkanları ile seferber olmuş ve bu yangınların büyük çoğunluğu söndürülerek kontrol altına alınmıştır. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde ülkemizin her bir köşesinden yardıma koşan özverili, iyi niyetli ve gayretli çalışmalarıyla yangınların sönmesi için mücadele eden tüm ekiplerimize şükranlarımı sunarım. İnşallah kalan birkaç bölgede devam eden bu yangın felaketi bir an evvel söndürülüp kontrol altına alınacaktır. Allah'tan dileğimiz odur ki; bir daha bu tür sel ve yangın felaketlerini ülkemize ve milletimize yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.Ormanlarımıza ve yeşil alanlarımıza sahip çıkmak hepimizin öncelikli görevidir. Son olarak sel ve yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yangında yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın konuşmasından sonra gündemde ki maddeler tek tek görüşülüp, karara bağlandı.

Mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Çilesiz Mahallesi 5384 ada 5 nolu parsel ile mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait Tecde Mahallesi 5588 ada 9 nolu parselin trampasına dair Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün teklifini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait Cihadiye (Özal) mahallesinde Rezerv Yapı Alanı içerisinde bulunan bazı parsellerin yol yapım ve emniyet sahası oluşturmak amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne bedelsiz devir edilmesi talebine dair Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü teklifini Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonuna havale etti.

Gündemdeki imar maddelerini görüştükten sonra onaylayan, üç maddenin ise ertelenmesine yönelik İmar Komisyon Raporunu kabul ettikten sonra Ağustos Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül Ayı Toplantısını 1 Eylül 2021 Çarşamba Günü saat 14:00'da gerçekleştirecek.