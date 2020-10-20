Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim Ayı Toplantıları 3. Birleşiminde, Yeşilyurt Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi ve Ücret Tarifelerini karara bağladı. Toplantıda Yeşilyurt Belediyesi 2021 Yılı tahmini bütçesi 236 Milyon 252 Bin TL. olarak kabul edildi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda Meclis Başkanvekili Naci Şavata Başkanlığında gerçekleşen toplantıda ilk olarak Ekim Ayının 2.Oturum Toplantısı karar özeti kabul edildi. Açılış ve yoklamanın ardından Ekim Ayının ilk toplantısında görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen Yeşilyurt Belediyesi 2021 Yılı Mali Gelir-Gider Bütçesi görüşülüp karara bağlandı. Bütçe Tasarısının okunmasından sonra yapılan oylamanın ardından 2021 Yılı Yeşilyurt Belediyesi tahmini bütçesi 236 Milyon 252 Bin TL olarak kabul edildi.

2021 yılı ücret tarifeleri belirlendi

2021 yılı bütçe kararnamesinin onaylanmasından sonra yeni yılın ücret ve tarifeleri de karara bağlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından belirlenerek Meclis'e sunulan İmar ile İlgili Harçlar, Bina İnşaat Harcı, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, İlan ve Reklam Vergisi, İşgal Harcı, Tellallık Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Eğlence Vergisi, Kayıt ve Suret Harcı, Otopark Bedeliyle ilgili yeni yıl ücret ve tarifeleri onaylandı.

Fırat Kalkınma Ajansına proje sunulması ve sözleşme imzalanması için Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesini görüşüp onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik'in mahalledeki 0 ada 62 parselde bulunan alana park yapılmak üzere 34 bin 600 TL bağışının şartlı bağış olarak kabul edilmesine yönelik gündem maddesini onayladı.

Kasım ayı toplantısı üç Kasım'da

Gündemdeki imar maddelerini görüşüp karara bağladıktan sonra Ekim Ayı toplantılarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım Ayı Toplantısını 3 Kasım 2020 Salı günü saat 14.00'da gerçekleştirecek. - MALATYA