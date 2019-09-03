Yeşilyurt Belediye Meclisi Eylül toplantısını yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Eylül ayı olağan toplantısında komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.



Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Meclis Salonunda Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 06 Ağustos 2019 tarihli Ağustos ayı olağan toplantısına ait meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edildi.



Gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce söz alan AK Partili Meclis Üyesi Ramazan Yakıcı ile CHP'li Meclis Üyesi Günnur Tabel, Hicri yılın ilk ayı olan Muharem Ayının tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini temenni ederken, Peygamber Efendimizin torunu Hz.Hüseyin başta olmak üzere Kerbela'da şehit düşen bütün Müslümanları rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiklerini söyledi.



Muharrem ayının hüzün ve matem ayı olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'da yaptığı konuşmada, "Muharrem ayının, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, Dünya üzerinde barış, huzur ve mutluluk tohumlarının yeşermesine, gözyaşı, zulüm ve yaşanan olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum. Asırlardan beri Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt sevgisi etrafında kenetlenen milletimizin karşılıklı sevgi ve saygı içerisinde yaşamaya devam etmesini niyaz ediyorum. Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed ( S.A.V.)'nin torunu Hz. Hüseyin başta olmak üzere Kerbela şehitlerini rahmetle, saygıyla yad ediyorum. Bununla birlikte bugün Gedik Sosyal Tesislerimizde vereceğimiz iftar yemeğinde sivil toplum ve meslek örgütleri başkanlarımızın yanı sıra kanaat önderlerimizi ağırlayacağız. Programımıza bütün Meclis Üyelerimizi davet ediyorum" şeklinde konuştu.



Muharrem Ayı nedeniyle yapılan konuşmalardan sonra gündem maddelerine geçildi. Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda, ilçe genelinde sürdürülen temizlik hizmetlerinde kullanılması için alınmasına karar verilen toplam 40 adet iş makinası için Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden 27 Milyon TL'lik ödeneğin Temizlik İşler Müdürlüğüne aktarılmasına ilişkin gündem maddesi görüşüldükten sonra onaylandı.



Geçtiğimiz aylarda vefat eden Malatya Eğitim Vakfı eski Başkanlarından Malatyalı işadamı Şaban Taçyıldız isminin Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda Karakavak Mahallesinde ki Koruluk Parkına verilmesini onaylayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesinin iştiraklerinden (YEPAŞ) Yeşilyurt Personel A.Ş.'nin şirket ana sözleşmesinin üçüncü ve yedinci maddelerinde tadilat yapılmasına dair teklifi görüştükten sonra onayladı.



Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yönetmeliği ile disiplin amirleri yönetmeliğinin güncellenmesine dair gündem maddeleri görüşüldükten sonra Hukuk İhtisas Komisyonuna havale edildi.



Gündemdeki imar maddelerinden bazıları görüşüldükten sonra kabul edilirken, üç maddenin bir sonraki toplantıda görüşülmek üzere ertelenmesine, sekiz maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verildi.



Meclis Üyelerinden Battal Tuncal, Vahap Murat, Hasan Basri Yüksel, Ramazan Yakıcı ve Murat Alabaş imzalı Meclis Başkanlığına sunulan 'İlçemizin eğitim seviyesi itibari ile Türkiye ortalamasında ve Malatya ölçeğinde ki durumu, ilçemizde resmi ve özel olarak hizmet veren Anaokulu, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Meslek Lisesi mevcudu, ilçemizde bulunan mevcut okullarımızda okuyan öğrenci sayıları, ilçemizde bulunan mevcut okullarımızda ki öğretmen ve personel sayıları, ilçemizde bulunan mevcut okulların yeterliliği ve eksiklikleri ile okullarımızda bulunan taşımacılık, kantin, okul aile birliği çalışmaları ve yaptıkları hizmetleri, ilçemizdeki yukarıda bahse konu olan eğitim hakkındaki durumların meclisimizde ki ilgili komisyon tarafından genel bir çalışma yaparak ilgili kurum ve kuruluşlar ile istişare edilerek araştırılarak meclisimize bilgi verilmesini, saygılarımızla arz ederiz' önergesi Eğitim Komisyonuna havale edildi.



Öte yandan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ekim ayı toplantısını 01 Ekim 2019 Salı günü saat 14.00'da Gedik Kültür Merkezinde gerçekleştirecek. - MALATYA