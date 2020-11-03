Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı çalışmalarına başladı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı çalışmalarına başladı

03.11.2020 16:42
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı çalışmalarına başladı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Başkanlığında gerçekleştirdiği Kasım Ayı 1.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın Başkanlığında gerçekleştirdiği Kasım Ayı 1.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından ilk olarak Ekim Ayı Olağan Toplantının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının açılışında İzmir'de meydana gelen deprem için taziye dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "30 Ekim Cuma günü saat 14: 51'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem felaketinde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, hastanelerde tedavi görenlere ise acil şifa dileklerimi iletiyorum. İzmir'in acısını kendi acımız olarak görüyoruz, depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar yüreğimiz kanıyor, çok büyük üzüntü duymaktayız. Hep birlikte el ele vererek İzmir'in yanında yer almaktayız. Bu zor günleri birlik ve beraberlik ruhuyla atlatacağız. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Bu topraklarında mayasında dayanışma ruhu, kardeşlik ve paylaşım vardır. İzmir'deki yaralarımızı hep birlikte saracağız, yaşanılan her zor zamanda olduğu gibi yine bir ve beraber hareket edip, kadim medeniyetimizin bize yüklediği sorumlulukla hareket etmeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak amacıyla battaniye, gıda kolisi ve nakdi yardımların yapılabileceği bir yardım kampanyası başlattık. Tüm duyarlı ve hayırsever hemşerilerimizin yanı sıra Meclis Üyelerimizin de destekleriyle İzmir'deki kardeşlerimizin bu zor anlarında yanında yer almalıyız. Yardım tırımız 5 Kasım Perşembe Günü saat 12: 00'de İzmir'e hareket edecektir. İnşallah Malatya'dan İzmir'e bize yakışacak sayıda gıda kolisini ulaştırmayı umut ediyoruz. Depremin toplum ve insan hayatında oluşturduğu sosyal ve psikolojik etkileri hepimiz yakından biliyoruz. Depremi yakından yaşamış bir kent olarak, aynı durumda olan İzmir'li kardeşlerimizin yanında yer almak, onlara yardım elimizi uzatmak hepimizin öncelikli görevidir. Gün birlik, beraberlik ve paylaşım günüdür. Devletimiz gerçekten çok büyük, depremin yaşandığı ilk andan bugüne kadar tüm imkanlar İzmir için seferber edilmiştir. Kurtarma ekipleri, sağlık çalışanlarımız büyük bir özveriyle orada çalışıyorlar, Allah hepsinden razı olsun, onlar bizim kahramanlarımızdır. Bizlerde yerel yönetimler ve vatandaşlar olarak bu çabaları elimizden geldiğince desteklemeliyiz. Malatya'lı hemşerilerimiz bu tür yardım kampanyalarına her zaman sahip çıkıp desteklemiştir, aynı destek ve ilgiyi yardım kampanyamıza da bekliyoruz. Yardımlarını esirgemeyecek olan tüm hemşerilerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Gündemdeki imar maddeleri ve teklifleri görüşüp onaylayan, bazılarını ise İmar Komisyonu ile ilgili Komisyonlara havale edilmesine karar veren Yeşilyurt Belediye Meclisi, İkizce Mahallesinin Ankara asfaltından ayrılan yola 'Hüseyin Atılgan' isminin verilmesine yönelik gündem maddesini görüşüp kabul etti.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 6 Kasım Cuma günü saat 10: 00'da Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda Kasım Ayı 2.Oturum Toplantısını gerçekleştirecek. - MALATYA

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı çalışmalarına başladı
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı çalışmalarına başladı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, İzmir, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediye Meclisi, Kasım ayı çalışmalarına başladı - Son Dakika


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