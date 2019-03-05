Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Yaptı

52 dakika önce

Yeşilyurt Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde gerçekleştirdiği Mart Ayı Toplantısıyla çalışmalarını tamamladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı Toplantısını Yaptı, System.String[]

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Sadin Şahin Başkanlığında gerçekleşen Yeşilyurt Belediye Meclisi Mart Ayı toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 05 Şubat 2019 tarihli Şubat Ayı meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edilirken, daha sonra gündemdeki maddeler ve teklifler tek tek okunarak oylamaya sunuldu.

Ağırlıkla imar maddelerin görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler görüşüldükten sonra karara bağlanırken, iki madde red edildi, dört madde ise İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda ertelendi.

BAŞKAN ÇINAR'A YETKİ VERİLDİ

Yeşilyurt Belediyesinin dev yatırımları arasında yer alan 'Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Tesisleri' içerisinde hizmete girecek olan Güneş Enerji Santrali Sundurma Projesi için yürütülecek iş ve işlemler için Strateji Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda; Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a yetki verilmesini onaylayan Belediye Meclisi, Gülağacı Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından başlatılan 'Gülağacı Bilim, Deney ve Uygulama Atölyesi' projesine ortak olunmasını karara bağladı.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde son kez bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri, toplantı bitiminde birbirleriyle helalleştiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:04 Kaynak: Bültenler

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