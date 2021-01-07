Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı

07.01.2021 16:01
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak Ayı 2.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Başkanlığında toplanan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ocak Ayı 2.Oturum Toplantısında komisyon raporları ve teklifleri karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıda, açılış ve yoklamanın ardından Ocak Ayı 1.Oturum Toplantısının karar özeti kabul edildi.

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Yeşilyurt Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün 'İlçemiz Turgut Özal (Çilesiz) Mahallesinde 1,53 Hektar yüzölçümlü mülkiyeti belediyemize ait parsellerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kat karşılığı satışı ' teklifini görüşüp oy birliğiyle kabul ederken, Mollakasım Mahallesi 105 ada 12 ve 13 nolu parsellerin Yeşilyurt Belediyesine devr edilmesiyle ilgili gündem maddesini görüşüp onayladı.

İki gündem maddesinin kabul edilmesinden sonra bir konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Malatya'nın deprem kuşağında yer alması nedeniyle vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve huzurlu alanlarda yaşaması için kentsel dönüşüm projelerimize çok büyük önem veriyoruz. İlkini Hoca Ahmet Yesevi Mahallemizde TOKİ ile işbirliği halinde yaptığımız 1.Etap Kentsel Dönüşüm projemizi başarıyla tamamladık. Yeşiltepe'ye nezih, modern ve kaliteli alanlar ve konutlar inşa ettik. Hak sahiplerimiz ve ev alan vatandaşlarımız şu anda yeni evlerinde sağlıkla oturuyorlar. Burada başarılı ve güzel bir projenin altına imza attık. Burada belediyemize ait gayrimenkuller TOKİ'ye verildi, TOKİ'ye ait bazı yerler belediyemize devir edildi, bazı alanlarla ilgili oluşan borçlanmalarımızı da kapattık. Oradan bize geçen bir arsayla ilgili tapu devir işlemleri gerçekleşecek. Şu anda inşaatı devam eden Yeni Belediye Hizmet Binamızın arka kısmında Turgut Özal Mahallesinde de Kentsel Dönüşüm Projemizi uygulayıp, bu bölgemize de nezih ve modern alanlar ve konutlar kazandıracağız.2020 Yılı Nisan Ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle burası riskli alan ilan edilmişti. Alanla ilgili iş ve işlemleri yaklaşık 6-7 aydır sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın da talep ve destekleri neticesinde işlemlerimizi toparladık. Sunduğumuz projeyi burada yaşayan hemşerilerimizde beğendiler ve desteklediler. Uygulayacağımız projeyi kat karşılığı şeklinde ihalesini gerçekleştirip hızlı ve planlı bir şekilde konutları ve alanları yaparak Yeşilyurt'umuza yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Projeyi uygulayacağımız alanda yıkım işlemleri bitmek üzere, bir iki ay içerisinde yer teslimi yapılacak şekilde hazır olacaktır" diye konuştu.

Mollakasım Mahallesinde yeni açılan bir yola isim verilmesine yönelik gündem maddesini Kent Kültürü ve Estetiği Komisyonuna havale eden Yeşilyurt Belediye Meclisi, gündemdeki imar maddelerini görüşüp onaylarken, bazı maddeler ise Şubat Ayı toplantısında görüşmek üzere ertelenmelerine karar verdi.

Şubat ayı toplantısı 3 Şubat'ta

Ocak Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Toplantısını 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 14: 00'de gerçekleştirecek. - MALATYA

Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil Çakmakla tüpü kontrol eden adam hayatının şokunu yaşadı! Evinin yanışını gözyaşları içinde izledi Cinsel ilişki bahanesiyle gittiği evde rehin alınıp gasp edilmişti! Psikolojisi bozulan yaşlı adam ülkesine geri döndü Son Dakika: Kobani iddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş'ın arasında olduğu 108 kişi yargılanacak Ayrılmak istediği kocası tarafından 2 aylık çocuğu kaçırılan annenin isyanı: Oğlumun hayatından endişe ediyorum DSÖ'den Avrupa'ya mutasyon uyarısı: Durum endişe verici, daha fazlasını yapmak gerekiyor Gana Parlamentosu'nda kadın vekilin erkek vekilin kucağına oturduğu görüntü gündem yarattı Lale Cangal'dan Survivor'a giden eşi Cemal Hünal'a duygusal veda
Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü Doktorların yürüyemeyeceğini söylediği jokey Maija Vance, inanılmazı başarıp spora geri döndü         
15:55
Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı Çifte cinayet suçlamasıyla 2 kez müebbeti istenen şahıs beraat edince, adliye bahçesi karıştı         
15:19
Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü Acılı eş, 8'inci kattan düşüp ölen karısının başında gözyaşı döktü         
15:10
Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor Bomba iddia: Kanye West, Kim Kardashian'ı bir YouTuber'la aldatıyor         
15:00
Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu Türkiye'de 2020'de en çok satan otomobil markası Fiat oldu         
14:51
Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti Çocuğunun gözleri önünde eşini öldüren adam, aynı tüfekle intihar etti         
14:45
Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı Türkiye'nin ABD'deki olaylarla ilgili açıklaması CNN International muhabirini şaşırttı         
14:22
Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu Bircan Bali'den ağızları açık bırakan Hadise yorumu: Muayyen gününde olmasaydı Eurovision'da 1. olurdu         
14:13
Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı Düzce Üniversitesi, kilosu 3 bin liraya satılan 'ölümsüzlük mantarını' üretmeyi başardı         
13:43
Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı Daha 14 yaşında! Karnındaki bebekten kurtulmak isterken hastanelik olan kız çocuğu doğum yaptı         
13:31
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı Cinayet Müge Anlı'da çözüldü! Aylardır kayıp olan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı         
12:39
Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın Yorgun mermi kurbanı Büşra'nın cenazesinde yürek yakan sözler: Bizi birbirimizden ayırmayın         
12:19
Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Biden'ın zaferi tescillendi, Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 16:10:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediye Meclisi Ocak ayı çalışmalarını tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei