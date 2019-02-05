Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediye Meclisi Şubat Toplantısını Yaptı

Yeşilyurt Belediye Meclisi Şubat Toplantısını Yaptı

1 saat önce

Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve gündemdeki maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Meclisi Şubat Toplantısını Yaptı, System.String[]
Yeşilyurt Belediye Meclisi, Şubat Ayı Olağan Toplantısında komisyon raporları ve gündemdeki maddeleri tek tek görüşerek karara bağladı.

Yeşilyurt Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda Meclis Başkanvekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında gerçekleşen toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış ve yoklamanın ardından 8 Ocak 2019 tarihli Ocak Ayı meclis karar özeti oy birliğiyle kabul edilirken, daha sonra gündemdeki maddeler ve teklifler tek tek okunarak oylamaya sunuldu.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Gündüzbey Mahallesine yapılacak katlı otopark için İmar Komisyonu tarafından hazırlanan imar plan tadilatı başta olmak üzere Kaynarca Mahallesi 5785 ada 2 Nolu Parselde imar planı tadilatı ve Çarmuzu Mahallesi 4968 adanın batısında bulunan park alanının bir kısmı ile kuzeyde bulunan cami alanının aynı büyüklükte trampa edilmesine dair İmar Komisyon raporları kabul edildi.

Bostanbaşı Mahallesi 153 ada 1 Nolu Parselde imar planı tadilatının reddedilmesine, Karakavak Mahallesi 5543 adada imar plan tadilatı talebinin ise gündemden çıkartılmasına karar verildi.

Malatya Kadastro Müdürlüğünün talep ettiği Mollakasım Mahallesinde görev alacak bilirkişilerin tespitini yapan Belediye Meclisi, gündemindeki altı maddeyi Mart Ayı Toplantısında görüşülmek üzere ertelenmesine, üç maddenin ise İmar Komisyonuna havale edilmesine karar verdi.

Şubat Ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Mart Ayı toplantısını 5 Mart 2019 Salı günü gerçekleştirecek. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:29 Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Güncel
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