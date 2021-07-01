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Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol okulunun bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol okulunun bilgilendirme toplantısı yapıldı

01.07.2021 12:19
Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol okulunun bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan 2. Yaz Spor Okulları ile 12 ay boyunca devam eden Futbol Okulunun eğitim süreci, planlamalar ve organizasyonların metotları, düzenlenen bilgilendirme toplantısında velilere ve sporculara anlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan 2. Yaz Spor Okulları ile 12 ay boyunca devam eden Futbol Okulunun eğitim süreci, planlamalar ve organizasyonların metotları, düzenlenen bilgilendirme toplantısında velilere ve sporculara anlatıldı.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kayıtları devam eden 2. Yaz Spor Okullarının yanı sıra Futbol Okulu aracılığıyla yetenekleri sporcuları Türk sporuna kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Eğitim çalışmalarını akademik bilgiler ışığında hayata geçireceklerini dile getiren Başkan Çınar, "Gençlik ve spor yatırımlarında bölgesine örneklik teşkil edecek çok sayıda yatırımı hizmete sunan yerel bir yönetim olarak, çocuklarımızın ve gençlerimizin doğru bir planlama süreci, düzenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapmasına büyük bir ayrıcalık tanıyoruz. Spor kültürünü tam manasıyla aşılamaya çalıştığımız gençlerimizin, alt yapı eğitimlerini bilimsel metotlarda kendilerine sunup, fiziksel ve ruhsal anlamda en iyi şekilde gelişmelerini destekliyoruz. Kayıtlarına başladığımız 2.Yaz Spor Okullarımız ve 12 ay boyunca devam eden Futbol Okulumuzun tüm planlamalarını ve eğitim dönemlerini, akademik anlamda yeterli donanıma sahip ekiplerin gözetiminde yürütmekteyiz. Sporcularımız antrenmanlarda bir yandan sosyalleşme imkanı bulurken diğer taraftan akademik alt yapıyla hazırlanmış çalışma süreçleriyle sporun temel tüm kültürlerini ve teknikleri öğrenme fırsatına kavuşmuş olacaklar. 1 Temmuz ile 30 Ağustos günlerinde yedi farklı branşta hizmete verecek olan 2.Yaz Spor Okullarımızın düzenlenmesinde desteklerini esirgemeyen İlçe Kaymakamlığımıza, İl ve İlçe Milli Eğitim ile İl ve İlçe Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimize, eğitmenlerimize ve ailelerimize teşekkür ediyorum. Kurslarımıza katılan tüm çocuklarımıza güzel ve başarılı eğitim süreci temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt'un sportif anlamdaki güçlü potansiyelini güçlü ve modern yatırım alanlarının yanı sıra eğitim faaliyetleriyle ön plana çıkarmaya gayret ettiklerini ifade eden Çınar, " Bu yıl bütçemizin büyük bir kısmını gençlik ve spor yatırımlarına ayırdık. Çocuklarımız ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine destek verip sağlıklı nesiller oluşturmak hedefiyle bu yılı gençlik ve spor yılı olarak ilan edip, bu yöndeki hizmetlerimize ağırlık verdik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle ilçemizin 30 farklı noktasına yaklaşık 30 milyon TL tutarında futboldan yüzmeye, basketboldan bocceye, halı sahadan voleybola, güreşten cimnastiğe kadar farklı branşlarda spor tesisleri kuruyoruz. Gençlere yatırım ile geleceğe adeta nefes oluyoruz, belirlediğimiz hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimizin sporda, sanatta ve kültürün farklı bir alanında yetiştirip ülkesine ve milletine faydalı bireyler olması için çabalıyoruz. Merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelerimizi modern spor yatırımlarımızla donatıyoruz. Mahalle aralarına kurduğumuz semt sahalarıyla birlikte yeni yetenekleri bulup ülke sporuna kazandırmayı amaçlıyoruz. 1.800'ü lisanslı olmak üzere 10 bine yakın sporcuyu bünyemizde barındırıyoruz. Hedefimiz branş sayısını 15'e çıkartıp, lisanslı sporcuda ise 10 bin rakamına ulaşarak toplam sporcu sayımızı da 30 bine çıkarmaktır. Birlikte hareket edersek aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Belirlenen hedeflere hep birlikte çok çalışarak ulaşacağız. Bizim temel hedefimiz; kendini iyi ifade edebilen, özgüveni yüksek, ailesine, milletine ve topluma faydalı gençler yetiştirip, ilçemizden olimpiyat ve dünya şampiyonları çıkarmaktır" dedi.

Başkan Çınar, sporun bütün branşlarına yönelik güzel tesisleri Yeşilyurt'a kazandırdıklarını ifade ederek, "Tarihi sporlarımızdan karakucak güreşlerimizin nezih ve kaliteli bir alanda yapılması için kadim bölgelerimizden Çırmıktı'da bulunan güreş sahamızı hem karakucak güreşleri hem de farklı sportif ve kültürel etkinliklerin yapılacağı modern bir spor kompleksine dönüştürmek için inşaat çalışmaları devam ederken, Yakınca'da ki Yaşam ve Spor Merkezimiz ile Spor Salonumuzun arka kısmındaki alana yarı olimpik yüzme havuzumuzu kazandıracağız. Yakınca'daki 100 dönümlük alanımızı spor yatırımlarıyla canlandıracağız. Mollakasım mahallemizdeki futbol sahamız ile Yeşiltepe Halı Saha ve Sosyal Tesisimizi tamamladık. Melekbaba'da içerisinde profesyonel ölçülere sahip doğal çim yüzeyli futbol sahası, kapalı spor salonu, tenis kortları, hokey salonu, okuma alanları, soyunma odalarına sahip ülkemizin en büyük Gençlik Merkezinin yapımı büyük ölçüde tamamlandı. Çilesiz Mahallesi'nde iki ayrı alana tenis kortu kazandırıyoruz. İlçemize drift alanı kazandırmak için Bakanlık nezdinde görüşmelerimiz sürüyor. Rafting Federasyonuyla birlikte Beylerderesine uluslar arası organizasyonlara ev sahipliği yapacağımız, içerisinde sosyal yaşam alanlarının da yer alacağı rafting alanı ile belirlediğimiz bir bölgeye golf sahası kazandırmak için de görüşmelerimiz sürüyor. Gençlerimizin yoğun talepte bulunduğu e-spor merkezi içinde çalışmalarımızı başlattık" diye konuştu.

Çınar, Yaz Spor Okulları ve Futbol Okulunun açılış dersini veren İnönü Üniversitesi Spor Bilimler Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Görevlisi, Yeni Malatyaspor Yardımcısı Antrenörü Murat Kayapınar'a teşekkürlerini sunup, hediye takdim etti.

Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde futbol antrenörü olarak görev yapan Ali Uçar'da futbol okulu üzerine veliler ve çocuklara bilgilendirmede bulundu.

Yeşilyurt Belediyesinin gençlik ve spor yatırımlarıyla, planlanan projeleri etkinlik sırasında sine vizyon gösterimiyle katılımcılara aktarıldı. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol okulunun bilgilendirme toplantısı yapıldı
Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol okulunun bilgilendirme toplantısı yapıldı
Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol okulunun bilgilendirme toplantısı yapıldı

Spor Okulları, Yeşilyurt, Hisarcık, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi 2. yaz spor okulları ve futbol okulunun bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika Spor


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