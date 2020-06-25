Yeşilyurt Belediyesi ayak tenisi turnuvasının fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi ayak tenisi turnuvasının fikstür çekimi yapıldı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinin destek verdiği Ayak Tenisi Turnuvasında, 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında amatör takımların oynayacakları maçların teknik toplantısı...

Malatya'nın Yeşilyurt İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinin destek verdiği Ayak Tenisi Turnuvasında, 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında amatör takımların oynayacakları maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimi yapıldı.

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Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesinde gerçekleşen toplantıya Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Yetkilileri, Futbol İl Temsilcisi Kahraman Fırat ile Amatör Takımların idarecileri katıldı.


"Önlemler ve oyun kuralları hakkında bilgilendirme yaptık"


Tüm takımlara başarılar dileyen Futbol Malatya İl Temsilcisi Kahraman Fırat, "Yeşilyurt Belediyemize ve Sayın Başkanımıza spora verdiği desteklerden dolayı öncelikle teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafe kuralları altında gerekli önlemler alınarak düzenlenecek olan Ayak Tenisi Turnuvasında 1 ile 7 Temmuz tarihleri arasında amatör takımların katılımıyla ilk etap maçlarını yapacağız. 20 takımın katılımıyla düzenlenecek olan maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimini yaptık, müsabakalarda alınacak önlemler ve oyun kuralları hakkında kulüplerimizi bilgilendirdik. Maçlara 15 yaşından büyük sporculardan kurulu takımlar, 2 asil 2 yedekten oluşan takımlarıyla yer alabilecekler. Tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz. Amatör takımların maçlarının ardından başvuru yapan diğer takımlarımız arasında 8 ile 15 Temmuz tarihleri arasında oynanacak maçların teknik toplantısı ve fikstür çekimini yapacağız. Renkli ve heyecan dolu maçların oynanacağı turnuvaya tüm sporseverleri bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına göre oynanacak


Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle sportif aktivitelerden uzak kalan vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kuralları altında keyifli ve eğlenceli anlar yaşaması için düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvasında sıkı tedbirler uygulanacak.


Oyun alanına girecek olan sporcular, antrenör ve kulüp yetkililerinin ateşleri ölçülüp kayıt altına alınacak olup, 38 derece ve üstü ateşi tespit edilenlerin alana girilmesine izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına bilgi paylaşımı yapılacak. Oyun alanına giren herkesin maske takması zorunlu olacak, sporcular ise maçlar başladığı andan itibaren maskelerini çıkartabilecekler. Oyun alanının girişine el dezenfektan aparatları yerleştirecek olup, sporcu, antrenör ve izleyiciler ellerini dezenfekte edecekler. Maçlarda emniyet ve sağlık görevlileri de hazır bulunacak.


Malatya Park AVM Otopark alanında 1 Temmuz'da start alacak olan Ayak Tenisi Turnuvası Amatör Takımlar etabındaki 1.Tur maçlarının programı şöyle:


1 Temmuz 2020 Çarşamba: 18: 30 Orduzuspor-Malatyagücü FK, 19: 00 Yeşilyurt A- Kaldırımgücü A, 19: 30 Yeşilyurt B- Kaldırımgücü B, 20: 00 Eski Malatya A- Malatya Şehir A, 20: 30 Malatya Şehir B- 1966 Malatya Gençlik B, 2 Temmuz 2020 Perşembe: 18: 30 Yeşilyurt C-Altın Raket, 19: 00 Anadolu Selçuklu-Beydağıspor


19: 30 Konakspor-1966 Malatyagücü FK, 20: 00 Galataspor- Hekimhan Girmana


20: 30 Orduzuspor A- Eski Malatya B


Birinci ve ikinci tur maçları eleme usulüne göre, final maçları ise tek devreli lig usulüne göre 3 puan sistemi üzerinden oynanacak. Oldukça çekişmeli maçlara sahne olması beklenen karşılaşmaların ardından düzenlenecek yarı final ve final maçlarının ardından dereceye girecek olan takımlara düzenlenecek olan törenle kupa ve madalyaları takdim edilecek.


Amatör takımların katılımıyla düzenlenecek maçların ardından müracaat eden diğer takımların yer alacakları karşılaşmalar oynanacak. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 05:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi ayak tenisi turnuvasının fikstür çekimi yapıldı - Son Dakika Spor
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