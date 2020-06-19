Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle faaliyetlerine geçici süreliğine askıya alan Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesiyle ortaklaşa düzenleyeceği Ayak Tenisi Turnuvası...

Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak, System.String[]

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan pandemi salgını nedeniyle faaliyetlerine geçici süreliğine askıya alan Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesiyle ortaklaşa düzenleyeceği Ayak Tenisi Turnuvası ile sporseverlerle buluşacak.

Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek yarışmada sporcular hünerlerini sergileyecekler.

Turnuva 1-15 temmuz tarihleri arasında düzenlenecek

Malatya Park AVM otopark alanında 1 ile 15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 1.Ayak Tenisi Turnuvasına 15 yaşından büyük sporcular, 2 asil 2 yedekten oluşan takımlarıyla katılabilecekler.

'Takımını Kur Gel' sloganıyla düzenlenip büyük bir çekişmeye ve rekabete sahne olması beklenen turnuvaya katılmak isteyen sporcular, 22 Haziran ile 6 Temmuz günleri arasında Yeşilyurt Belediyesi Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğüne kayıt yaptırabilecek.

Oldukça renkli anlara sahne olması beklenen turnuvadaki hareketli ortamı yaşamak isteyenler, 0422 377 77 77 nolu iletişim hattından 4778 dahili numara üzerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü yetkililerden detaylı bilgi alabilirler.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında maçları geçici süreliğine askıya alınan Malatya Amatör Futbol Liginde yer alan takımlardaki futbolcuların da yer alabilecekleri şekilde planlaması yapılan turnuvada, 1 ile 7 Temmuz günleri arasında amatör futbolcuların, 8 ile 15 Temmuz günleri arasında da diğer başvuru yapan takımların yer alacakları maçlar oynanacak.

Hafta içi 18: 00 ile 21: 00 saatleri arasında oynanacak turnuvanın teknik toplantısı ve fikstür çekimleri ise 23 Haziran ile 7 Temmuz'da Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubesi'nde iki ayrı toplantı şeklinde gerçekleştirilecek.

"Eğlenceli, keyif dolu bir turnuva olacak"

Bütün spor dallarına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Korona virüs salgını nedeniyle zor ve sıkıntılı günlerden geçen vatandaşlarımızın sosyal mesafe kurallarına uygun ortamlarda sportif aktivite yapmalarına imkan tanımak, eğlenceli ve keyifli ortamlar sunmak adına güzel bir turnuva düzenleyeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimize ve amatör sporlarımıza verdiğimiz önemi düzenleneceğimiz Ayak Tenisi Turnuvasıyla bir kez daha gözler önüne sermiş olacağız. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından planlaması yapılıp, Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Malatya Şubemizin de destekleriyle 1 ile 15 Temmuz günleri arasında 1.Ayak Tenisi Turnuvası düzenleyeceğiz. 15 yaşından büyük amatör sporcularımızın yanı sıra başvuru yapan diğer vatandaşlarımızın katılımıyla renkli, eğlenceli ve keyif dolu bir turnuva olacağı kanaatindeyim. Bu turnuvayı aslında bir başlangıç olarak görüyoruz ilerleyen zamanlarda farklı yaş gruplarında ve kurumlar arasında da düzenleyebiliriz. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun alanda gerekli önlemleri alarak düzenleyeceğimiz turnuvamızda sporun o birleştirici ruhu etrafında her zaman olduğu gibi yine kenetleneceğiz. Turnuvaya katılmak isteyenler Belediyemizin Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzle irtibata geçebilirler. Tüm sporcularımızı maçlarımıza bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Türkiye, Malatya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:24 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65 Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor Güzel sporcu durmak bilmiyor! Önce eşiyle soyundu, sonra banyo yaptığı anları paylaştı Brezilyalı efsane Ronaldo, Enes Ünal'ın Valladolid'de devam etmesini zor görüyor Beğenileri, aşkını ele verdi! Yıldız futbolcu gönlünü dövmeli güzele kaptırdı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den "Enkaz edebiyatı" isyanı: 3 milyar TL borcu ödeyeceğini söyleyen varsa hemen gelsin Rus kaleci Stanislav Kritsyuk'un menajerinden transfer açıklaması: Beşiktaş'la görüşüyoruz PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi Napoli ile sözleşmesini uzatan Dries Mertens, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu Napoli taraftarı, koronavirüs salgınını hiçe sayarak şehirde kupa şampiyonluğunu kutladı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor         
10:33
Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek Son dakika: Ehliyet ve kredi kartları çipli kimliğe yüklenecek, böylece tüm işlemler kimlikle yapılabilecek         
10:19
Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu         
10:19
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor 70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor         
10:05
Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi Kırmızı bültenle aranırken İzmir'de yakalanan DHKP/C üyesi, adliyeye sevk edildi         
09:57
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi         
09:49
Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler Kangal köpeklerini acımasızca dövüştürüp kameraya kaydettiler         
09:41
Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı Kıskançlık tartışmasında sevgilisini tüfekle vurup otomobilden attı         
09:41
Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65 Fenerbahçe Beko'da sevindirici gelişme: Zeljko Obradovic'in takımda kalma ihtimali yüzde 65         
09:29
Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi Son dakika: İstanbul'da maske takmamanın cezası 900 TL'ye sabitlendi         
09:25
Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi         
09:24
Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü Elazığ'da tartıştığı kızını öldüren baba da öldü         
09:22
Bilim Kurulu Üyesi Tezer, Bilim Kurulu Üyesi Tezer, "Dondurmadan koronavirüs bulaşır mı?" sorusuna cevap verdi         
09:17
Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti Erol Bulut'un paylaşımındaki Fatih Terim detayı, G.Saray taraftarının tepkisini çekti         
08:59
Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü Tır şoförü uykuya dalınca ortalık savaş alanına döndü         
08:42
Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı Bu haberi Alman basını duyurdu: Almanya, tepkilerin ardından Türkiye'yle ilgili kararından geri adım attı         
08:41
Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı         
08:31
Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı Son dakika: Hadımköy'de içinde çok sayıda yolcunun bulunduğu minibüs devrildi: 10 yaralı         
08:24
Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek Fatih Terim, eksikler nedeniyle Lemina'yı stoper kullanıp Belhanda'ya ilk 11'de şans verecek         
08:09
Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı Erdoğan ve Bahçeli seçim tarihi için el sıkıştı         
07:52
Prof. Dr. Ceyhan, Prof. Dr. Ceyhan, "Virüsün önüne ancak böyle geçeriz" diyerek yapılması gereken 5 madde sıraladı         
07:41
Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi Anayasa Mahkemesi, Selahattin Demirtaş için hak ihlali kararı verdi         
07:29
Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı         
07:28
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı         
07:25
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı         
05:55
Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına Twitter, Trump'ın videolu paylaşımına "manipüle edilmiş medya" etiketi ekledi         
05:49
Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti Freni boşalan taksinin çarptığı talihsiz adam, 5 metrelik boşluğa düşerek hayatını kaybetti         
01:25
Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti Real Madrid, evinde Valencia 3-0 mağlup etti         
00:52
PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi PKK'ya karşı başlatılan kara operasyonunda kahraman komandolarımız Haftanin'deki teröristlerin inlerine girdi         
00:04
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım         
23:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 10:42:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediyesi, ayak tenisi turnuvasıyla sporseverlerle buluşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]