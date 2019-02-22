Yeşilyurt Belediyesi Bilişim Alt Yapısına 'HYPERCONVERGED' Teknolojisinide Ekledi

"BİLİŞİM SİSTEMİ ALT YAPIMIZI DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRDİK"

Yeşilyurt Belediyesinde yapılan bütün iş ve işlemlerin elektronik ortamda yürütüldüğünü ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatandaşlara 7/24 kesintisiz ve güvenli hizmet verebilmek amacıyla bilişim sistemleri altyapısında Hiperbütünleşik (HyperConverged) teknolojisini kullanmaya başladıklarını açıkladı.

"NUTANIX İLE KESİNTİSİZ VE GÜVENLİ HİZMET SUNACAĞIZ"

Gelişen teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Dünyada teknoloji ve iletişim yaygınlaşması veri hacminin de katlanarak büyümesine neden olmaktadır. Bu artan veri hacmi de beraberinde akıllı veri merkezi çözümlerine ve verileri verimli depolamaya duyulan ihtiyacı arttırmaktadır. Kurumumuz daha önce 40 U (raf) yer kaplayan sistem yerine aynı işi çok daha yüksek performans ve ileri teknoloji ile 4 U (raf) kaplayan cihazlar ile çözüme kavuşturmuştur. Bilgi İşlem Müdürlüğümüzde ki uzman ekiplerin yaptıkları araştırmalar ve çalışmalar neticesinde; Gartner firmasının Kasım 2018 raporunda açık ara lider olan Nutanix ürününü Türkiye'de ilk olarak kullanmaya başlayan belediye olduk. Sunucu depolama ünitesi, yedekleme ve tekilleştirme ünitelerini bir arada toplayan yapısı ile yüksek performanslı ve yüksek erişilebilirlik sunan çözümleri içerisinde barındıran 'HyperConverged' teknolojisiyle artan veri ihtiyacını bu şekilde çözüme kavuşturmuş olduk. Bu da minimum kaynak ile maksimum performans anlamına gelmektedir. Gelişen teknolojiyi sürekli takip ederek, iş ve işlemlerimizin hızlanmasını sağlayacak,vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet vermemize kolaylık sağlayacak teknolojik yenilikleri bünyemize katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.