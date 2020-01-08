Yeşilyurt Belediyesi, 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi, 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' düzenledi - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi, 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' düzenledi

6 saat önce

Malatya Yeşilyurt Belediyesinde düzenlenen 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' ile çalışanlar tatlı bir rekabete girdi.

Yeşilyurt Belediyesi, 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' düzenledi, System.String[]

Malatya Yeşilyurt Belediyesinde düzenlenen 'Birimler Arası Voleybol Turnuvası' ile çalışanlar tatlı bir rekabete girdi.


Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Merkez Spor Salonunda başlayan turnuvaya 12 takım halinde 105 personel katılıyor. Yeşilyurt Belediyesinde görev yapan personeller arasındaki kardeşliği, birliği ve beraberliği artırmak amacıyla düzenlen turnuvaya katılan takımları tebrik eden Başkan Mehmet Çınar, "Oldukça çekişmeli, neşeli ve keyif dolu anların yaşandığı turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve personellerimize başarılar diliyorum. Müsabakaların tatlı rekabet ve dostluk içinde geçmesi bizleri mutlu etmektedir. İlerleyen zaman dilimlerinde belirli aralıklarla tekrarlayacağımız turnuvamızı geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Belediyemizde çalışan personellerin ailelerinin yanı sıra tüm sporseverleri maçlarımızı izlemeye ve destek olmaya çağırıyorum. Turnuvamızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, salon personellerine ve hakemlerimize de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.


Turnuvanın keyifli ve neşeli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Türkoğlu ise, "Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'ın talimatıyla başlatılan turnuvamız çok heyecanlı ve çekişmeli geçiyor. Özel Kalem olarak çıktığımız iki maçımızı da kazandık, mutluyuz. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Bu tür sportif faaliyetler personeller arasındaki samimiyeti ve sıcaklığı artırmaktadır." şeklinde konuştu.


Turnuvanın güzel geçtiğini ifade eden Park ve Bahçeler Müdürü Vedat Kaya ise tüm takımlara başarılar dilerken, birim olarak iddialı olduklarını dile getirdi.


12 takımın katıldığı turnuvada günde üç maçın oynandığını söyleyen Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İbrahim Bingül'de, "Sayın Belediye Başkanımızın talimatıyla personeller arasındaki dayanışmayı ve uyumu güçlendirmek amacıyla bu turnuvayı organize ettik. Cuma günü finale yükselecek takımlarımız belli olacak. Tüm sporseverleri maçlarımızı izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


Yeşilyurt Belediyesi Birimler arası Voleybol Turnuvası Merkez Spor Salonunda 18.00 ile 21.00 saatleri arasında oynanıyor. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
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