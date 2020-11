Yeşilyurt Belediyesi, bisiklet sporunun yaygınlaşması için çalışmaları artırdı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla 'Sağlıklı Gençler Sağlıklı Nesiller' sloganı altında bisiklet takımı kurmak için çalışmaları başlatırken, bisiklet sporunun toplumda yaygınlaşması adına eğitim programları, geziler ve etkinlikler düzenlenecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bisiklet firması BİSAN tarafından Yeşilyurt Belediyesine bağışlanan 200 adet bisikletin teslimatı için Yakınca Yaşam ve Spor Merkezinde düzenlenen programa katıldı. Bisan firmasına hediye edilen bisikletlerden dolayı teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta bisiklet süren vatandaş sayısını artırmak adına başlatacakları çalışmalara bağışlanan 200 adet bisikletin büyük bir katkı sağlayacağını söyledi.

7'den 70'e tüm vatandaşları daha fazla sportif aktiviteyle buluşturmak adına çalışmalara hız verdiklerini belirten Çınar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 'Sağlıklı Gençler Sağlıklı Nesiller' sloganı altında bisiklet takımı kuracaklarını aktardı. Sportif yatırımlar ve projelerle her yaştan vatandaşın daha fazla sosyalleşmesi adına çok yoğun çalıştıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bizim tek amacımız var o da: sağlıklı nesiller yetiştirmektir. Bunun içinde bugünden çok güzel adımlar atıyoruz. Hareketli, dinamik ve dinç bir yapıya sahip bir gençlik için elimizden geleni yapıyoruz. Gençlerimizi internet veya sosyal medya ortamlarından uzaklaştırıp daha fazla spor yapmalarını sağlayarak onların gerek fiziksel gerekse zihinsel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin daha fazla doğayla, sosyal yaşamla bir arada olmalarını sağlamak için bisiklet sporunun çok özel bir yeri vardır. İnsan sağlığına çok önemli katkılar sunan bisiklet sporunun toplumumuzda daha fazla yer alması adına çalışmalarımıza hız verdik. Belediyemize 200 adet bisiklet hediye eden Bisan Firmasına ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde hediye edilen bu bisikletlerle birlikte bir takım kurma çalışmasını başlattık. Kuracağımız bisiklet takımımız farklı organizasyonlar ve etkinlikler düzenleyecektir. Bununla birlikte Çocuk Trafik ve Eğitim Merkezimizde bisiklet sürmeyi bilmeyen her yaştan vatandaşımıza bisiklet sürme eğitimi vereceğiz. Geziler, kamplar ve farklı etkinliklerle kentimizde bisiklet sporuna olan ilgiyi artırmayı hedefliyoruz. Düzenleyeceğimiz farklı organizasyonlarla her alanda olduğu gibi sportif hizmetlerde de ismimizden söz ettireceğiz. Çünkü Yeşilyurt'umuzda bu anlamda güzel bir potansiyel var, bu potansiyeli düzenli, planlı ve güzel etkinliklerle gözler önüne sereceğiz "diye konuştu. Çınar, sportif etkinlikler ve eğitim programlarında kullanılmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağışlanan 200 adet bisiklet ve bisiklet malzemelerinden dolayı Bisan Satış Pazarlama Müdürü Halit Topçu'ya teşekkür edip, kayısı paketi takdim etti. - MALATYA