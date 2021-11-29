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"Yeşilyurt Belediyesi Bu Proje İle Doğa Sporlarında Söz Sahibi Olacak" - Son Dakika

"Yeşilyurt Belediyesi Bu Proje İle Doğa Sporlarında Söz Sahibi Olacak"

29.11.2021 15:46
"Yeşilyurt Belediyesi Bu Proje İle Doğa Sporlarında Söz Sahibi Olacak"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Osman Uğurlu, Belediye Başkan Yardımcıları ve İlgili Birim Müdürleri ile birlikte Şahintepesi'ndeki 37 dönüm alan üzerinde yapımı tüm hızıyla devam eden 'Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri' projesinin inşaat şantiyesini ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un turizm potansiyelinin hareketlenmesinebu projenin önemli katkılar sunacağını ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "28 oyunlu dört ip macera parkuru, 15 oyunlu ağ macera parkuru, dev salıncak, tubby slide, trambolin, tırmanma duvarlarını içeren 47 farklı macera alanına sahip olacak 'Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri' projesi doğa sporlarında da bölgede söz sahibi olacak niteliklere sahip bir proje olduğunu belirtti.

Doğal güzellikleriyle kendisine hayran bıraktıran Kadim Çırmıhtı'ya tepeden bakan bir nokta bulunan Şahintepesi'ni 47 farklı macera sporunun yapılabileceği bir hüviyete kavuşturacaklarını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un gizli kalmış doğal güzelliklerini farklı ve dikkat çekici dev yatırımlarla turizme kazandırmak için güçlü adımlar attıklarını ifade etti.

Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri'nin yanı sıra Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki dönüşüm yatırımlarına dahil ettikleri atlı binicilik, rafting ve drift gibi alanlarla doğa sporlarında söz sahibi olacaklarını vurgulayan Çınar, "Doğal ve kültürel güzelliklere sahip bölgelerimizin turizm alt yapılarını ortaya çıkarmak adına başlattığımız dev yatırımlarımız arasında yer alan Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri'miz de ki yapım işleri tüm hızıyla sürmektedir. 28 oyunlu dört ip macera parkuru, serbest düşüş parkuru, 15 oyunlu ağ macera parkuru, dev salıncak, tubby slide, trambolin, tırmanma duvarlarıyla 47 farklı macera sporunun yapılabileceği mekanlara sahip projemize özellikle doğa severlerin yoğun ilgi göstereceklerine inanıyoruz. Doğa sporlarıyla yakından ilgilenen yerli ve yabancı turistlerimiz 37 dönümlük alanda hizmete sunacağımız bu özel yatırım alanına gelerek, farklı doğa sporlarını yaparak spor hayatlarını zenginleştirecekler. Dağ kızağı alanından akvaryumuna, sosyal tesislerinden su topu havuzuna, yöresel ürün satış ve tanıtım alanlarından paintball alanına kadar toplumda farkındalık oluşturacak değerli bir eseri Yeşilyurt'umuza kazandırmış olacağız. Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı bulunan 18 proje arasında yer alan bu dev yatırımımızla bölgemize olan ilgiyi de artırmış olacağız. Burayla birlikte Beylerderesi ile Çırmıhtı arasındaki doğal zenginlikleri doğru ve planlı yatırımlarla turizme kazandırmak adına başlattığımız dönüşüm yatırımlarımıza atlı binicilik, rafting ve drift gibi alanları da ekledik. Rafting ile birlikte drift ve atlı binicilik gibi sporlarında rahatlıkla yapılabileceği alanlara sahibiz, belirlediğimiz noktalara bu tür sporlarında hem eğitimlerinin verileceği hem de uygulanabileceği merkezler kuracağız. Kentimizin sosyo-ekonomik hayatına çok ciddi katkılar sunacak olan özel projelerimizle tarihi bölgelerimizde yeni yaşam alanları kurup, Yeşilyurt İlçemizin turizmden hak ettiği payı almasını sağlayacağız. İnşallah bu ve benzeri diğer tüm yatırımlarımızla Yeşilyurt'umuz doğa sporlarında isminden söz ettirecek bir seviyeye en kısa sürede ulaşacaktırBölgemizde eşsiz benzeri olmayan, bir çok farklı fonksiyonel alanlara sahip güzel bir macera alanını Yeşilyurt'umuza kazandıracağız. Adrenalin tutkunlarının yoğun ilgi gösterecekleri alanlara sahip tesislerimizde yöresel lezzetlerimizin tanıtım ve satış mekanlarını da kuracağız. Bölgemizi bir bütün halinde geliştirip büyütüyoruz.Yeşilyurt Kentsel Tasarım ve Lezzet Vadisi projelerimizin çatısı altında restorasyon ve dönüşüm yatırımlarımızdan müzelerimize, kaldırım ve meydan düzenlemelerinden sokak ve cephe sağlıklaştırma projelerimize kadar bir çok farklı uygulamayla tarihi bölgelerimizin cazibesini artırmaktayız. Kentimizin sosyo-ekonomik hayatına çok ciddi katkılar sunacak olan özel projelerimizle tarihi bölgelerimizde ki yeni yaşam alanlarımızı teker teker hizmete sunuyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Yeşilyurt Belediyesi Bu Proje İle Doğa Sporlarında Söz Sahibi Olacak' - Son Dakika


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