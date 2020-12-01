Yeşilyurt Belediyesi Çilesiz semt pazarı ve yaşam merkezi hızla yükseliyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Semt Pazarı, Sosyal Yaşam Alanları, Restaurantı ve Spor Mekanlarına sahip Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi'nin Yeşilyurt'un gelişen kimliğine farklı ve özel değerler katacağını söyledi.

Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un hızla gelişen bölgelerinden Tecde ve Çilesiz'in birleşme noktasında hizmete sunacakları Semt Pazarı ve Yaşam Merkeziyle bölgeye yeni bir yaşam alanı kuracaklarını aktardı.

Yeşilyurt'un geleceğine güzel eserler bırakmaya devam ettiklerini belirten Çınar, pazar alanı, sosyal ve sportif mekanları, lokantası, dinlenme alanları ve çevre düzenlemesiyle 7'den 70'e tüm vatandaşlara hitap edecek kaliteli bir projeyi Yeşilyurt'luların hizmetine sunacaklarını ifade etti.

Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezinin Yeşilyurt'ta devam eden değişim sürecine farklı bir değer katacağını anımsatan Başkan Çınar, "Geleceğe yönelik çok değerli bir eser olan bu projemizin, 3.992 metrekaresi Semt Pazarı, 200 metrekaresi Millet Kıraathanesi, 240 metrekaresi Restorant, 395 metrekaresi Fıtness Salonu, 300 metrekaresi Çocuk Oyun Alanı, 222 metrekaresi Dükkanlar, 794 metrekaresi ortak kullanım alanları, 1.482 metrekaresi 118 araçlık Açık Otopark, 844 metrekaresi yürüyüş alanları, 5.945 metrekaresini ise peyzaj ve yeşil alan olarak Malatya ve Yeşilyurt'a kazandıracağız" şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, bölgeye farklı bir dinamizm ve güzellik kazandıracak olan projenin, semt pazarı ve yaşam merkezlerine örnek gösterilecek değerli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Yeşilyurt'umuzun değişen ve gelişen kimliğine büyük katkılar sağlayacak mimari yapıya, görselliğe ve konsepte sahip olan bu projemiz sayesinde Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza yeni bir yaşam alanı kuracağız. Gerek iç mekanları gerekse de aydınlatmaları, çevre düzenlemesi ve yeşil alanlarıyla burası yeni bir alt merkez olacaktır. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışmaları sürdürürken, bizlerde tüm yatırımlarımızda olduğu gibi geleceğe yönelik güzel bir eser olan buradaki projemizin sorunsuz bir şekilde tamamlanıp hizmete girmesi için her aşamasını yakından takip ediyoruz. 2021 yılında inşallah açılışını yapıp hizmete sunacağız. Projemiz, ilçemizin planlı ve sağlıklı büyümesine, halkımızın mutlu ve huzurlu yaşantısına anlam kazandıracaktır. Malatya'mıza, Yeşilyurt'umuza ve mahallelerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun, emeği geçen herkese şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA