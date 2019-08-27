Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyesi futbol turnuvası sona erdi
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Yeşilyurt Belediyesi futbol turnuvası sona erdi

1 saat önce

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Yeşilyurt Belediyesi futbol turnuvası sona erdi, System.String[]

Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilkonak ve Gençlik Merkezleri arasında düzenlenen ve 9 takımın katıldığı turnuvada, Konak Kültür ve Sanat Merkezi futbol takımı şampiyon oldu.

Dilek Mahallesi'nde bulunan Mesut Özil Halı Saha Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen futbol turnuvasında dereceye giren takımların ödülleri verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, turnuvaya katılan sporcuları tebrik etti.

Şampiyon olan takımı kutlayan Nogay, şunları kaydetti:

"Bizim için bütün takımlarımız birinci olmuştur. Bu etkinliklerin amacı, çocuklarımızı spora teşvik etmek. Çocuklarımızın maçlar sırasındaki gayreti ve çabasının yanı sıra centilmence oynamaları hepimizi ziyadesiyle memnun etti. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizin gerek zihinsel, gerekse de fiziksel gelişimlerine katkıda bulunacak bu tür etkinliklere ara vermeden devam edeceğiz."

Yeşilyurt, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 12:04 Kaynak: AA
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