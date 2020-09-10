Yeşilyurt Belediyesi, Gedik Tepesi'ne oba çadırı kuracak - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi, ilçede bulunan Gedik Tepesi'ne oba çadırı kuracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi, tarihi ve kültürel değerleri yaşatmak için ilçede bulunan Gedik Tepesi'ne oba çadırı kurarak vatandaşların hizmetine açacak.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çadırının kurulacağı alanda incelemede bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Çınar, oba çadırında tarihi ve kültürel zenginliklerin tanıtımını da yapacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Oba çadırını ilçeye kazandırmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Hizmete girdiği andan itibaren sanatsal ve kültürel mekanlarıyla yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan, bölgenin kültürel zenginliklerine yeni değerler katan Gedik Kültür Merkezinin yan tarafındaki alanda yapımı devam eden oba çadırımızın içerisinde yöresel kıyafetler, eşyalar ve savaşlarda kullanılan askeri teçhizatları sergileyeceğiz. Burayı ziyaret edenler tarihin derinliklerine doğru yolculuk yapıp, tarihsel bir ortamı teneffüs edecekler."