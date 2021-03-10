Yeşilyurt Belediyesi güvenlik izleme merkezi, 502 noktayı aynı anda takip ediyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi güvenlik izleme merkezi, 502 noktayı aynı anda takip ediyor

10.03.2021 14:19
Yeşilyurt Belediyesi güvenlik izleme merkezi, 502 noktayı aynı anda takip ediyor, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin 502 noktasına kurduğumuz kamera sisteminden gelen görüntülerin kayıt edilip ihtiyaç halinde emniyet birimlerimize her türlü desteği veren Güvenlik İzleme Merkezimiz, ilçemizin güvenli ve huzurlu kimliğinin korunmasına...

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İlçemizin 502 noktasına kurduğumuz kamera sisteminden gelen görüntülerin kayıt edilip ihtiyaç halinde emniyet birimlerimize her türlü desteği veren Güvenlik İzleme Merkezimiz, ilçemizin güvenli ve huzurlu kimliğinin korunmasına öncülük etmektedir" diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Görüntü İzleme Merkezini ziyaret ederek, ilçenin 502 noktasından gelen görüntüleri inceleyip, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Yeşilyurt'ta belirledikleri 502 noktanın son teknolojiyle donatılmış Görüntü İzleme Merkezinde takip edildiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kent sakinlerinin huzurlu, güvenli ve sağlıklı alanlarda yaşamaları için kurulan Görüntü İzleme Merkezinde belediye hizmet binaları başta olmak üzere sosyal yaşam alanları, sosyal tesisler, kültür mekanları, müzeler ve parkların yakından takip edilip, gözlemlendiğini söyledi.

Yeşilyurt'un 'güvenli ve huzurlu ilçe' kimliğini koruyup güçlendirmek adına güvenlik hizmetlerine ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerinin halka ulaştırıldığı hizmet binalarımız başta olmak üzere sosyal yaşam alanlarımız, sosyal tesislerimiz, kültür merkezlerimiz, müzelerimiz ve parklarımıza kurduğumuz 502 adet kameradan gelen görüntülerin takip edildiği Görüntü İzleme Merkezimiz, Yeşilyurt'un güvenli ve huzurlu ilçe hüviyetinin daha da güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla parklarımız başta olmak üzere tesislerimiz ve diğer hizmet alanlarımızdan yararlanması için ekiplerimiz 7/24 görev başındadır. Destek Hizmetleri Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Görüntü İzleme Merkezimizde bir yandan gelen görüntüler kayıt altına alınıp arşivlenirken diğer taraftan her hangi bir olay karşısında Jandarma ya da Polise bilgi paylaşımında bulunuluyor. Merkezimizde hazır kıta bekleyen saha ekiplerimiz de emniyet birimlerinin yönlendirmesiyle olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek gerekli müdahaleyi yapıyorlar. Ekiplerimiz 7/24 ilçemizi gözetliyorlar, takip ediyorlar. Şu anda 502 noktayı takip ediyoruz, ilerleyen zamanda kameralarımızın sayısını artırıp ihtiyaç duyulan her bölgeyi takip edeceğiz, denetleyeceğiz ve gözetleyeceğiz. Burada güvenlik hizmetlerinin dışında çevreyle ilgili ya da yangın veya trafik sıkışıklığıyla ilgili acil bir durumda ekiplerimiz hemen olay yerine giderek yaşanabilecek olumsuz durumların devam etmemesi içinde ilk müdahaleye yapıyorlar. Ayrıca ihtiyaç halinde burada elde edilen kayıtlarımızı da emniyet birimleriyle paylaşıyoruz. Bizim önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenliği, sağlığı ve huzurudur" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi güvenlik izleme merkezi, 502 noktayı aynı anda takip ediyor
Yeşilyurt Belediyesi güvenlik izleme merkezi, 502 noktayı aynı anda takip ediyor

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Hisarcık, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi güvenlik izleme merkezi, 502 noktayı aynı anda takip ediyor - Son Dakika


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