Yeşilyurt Belediyesi, İHA-0 İHA-1 Drone Ticari Pilot Sertifika Eğitim Kursu Açıyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi ile Erzurum Teknik Üniversitesi işbirliğiyle 6 Kasım ile 5 Aralık günleri arasındaYeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezinde 15 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik düzenlenecek ücretsiz İHA 0 – İHA 1 Drone Ticari Pilot Sertifika Eğitim Kursu için ön başvuru süreci başladı.

Eğitim programlarına katılmak isteyen vatandaşlar, Yeşilyurt Belediyesinin 444 8 910 nolu Çağrı Merkezi üzerinden Yeşilyurt Belediyesi AR-GE Müdürlüğü ile irtibata geçip, kurs kayıtları ve eğitimler üzerine detaylı bilgi alabilirler.

Alanında uzman eğitmenlerin gözetiminde gerçekleşecek teorik ve pratik derslerin sonunda düzenlenecek sınavda başarılı olan kursiyerlere; İHA0- İHA1 SHGM onaylı İHA Sertifikası, İHA0- İHA1 Üniversite Onaylı İHA sertifikası ile İHA0- İHA1 Ehliyeti ve Temel Radyo Haberleşme Belgesi takdim edilecek.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye'de her geçen gün hızla gelişen teknolojiyle birlikte hayatımıza giren insansız hava araçlarını ehliyetli ve eğitimli kullanmak isteyenleri eğitim programlarına katılmaya davet etti.

Başkan Çınar, bilinçsiz ve eğitimsiz kullanımlar nedeniyle yaşanan kazalar ile İHA'ların kötü amaçlı ve izinsiz kullanılmasını önlemek amacıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından şart koşulan İHA Kullanım Ehliyetini almak isteyen vatandaşlara ücretsiz eğitimler vereceklerini, kurs sonunda düzenlenecek törenle sertifikaların dağıtılacağını söyledi.