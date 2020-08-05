Yeşilyurt Belediyesi ikinci yeşil gıda marketini hizmete sundu

Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşların, kırsal bölgelerdeki çiftçilerin hazırladığı doğal ve organik gıda ürünlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla açtığı Yeşil Gıda Marketleri'nin ikinci şubesini Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı alt katında hizmete sundu.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Yeşil Gıda Marketleri'nin ikinci şubesini vatandaşların hizmetine sundu. Hizmete açılan ikinci Yeşil Gıda Marketi ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hizmet sektörüne farklı bir bakış açısı kazandıran Yeşil Gıda Marketlerde Yeşilyurt Belediyesinin güvencesiyle vatandaşlara kaliteli ve güzel hizmetler sunulduğunu ifade etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Hemşehrilerimizin kaliteli, nezih ve güzel ortamlarda alış veriş yapmasının yanı sıra kırsal bölgelerdeki çiftçilerimizin bin bir emek ve gayretle hazırladıkları doğal ve organik gıda ürünlere ulaşımı kolaylaştırmayı hedefleyen Yeşil Gıda Marketlerimizin ikincisini Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı alt katında hizmete sunduk" dedi.

"Yeşil gıda marketlerimiz ilgi görüyor, yaygınlaştırıyoruz"

Yeşilyurt'ta market ihtiyacının olduğu bölgelere Yeşil Gıda Marketleri kurduklarını ifade eden Başkan Çınar, "31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki 45 vaadimiz arasında yer alan Yeşil Gıda Marketlerimizin sayısını ikiye çıkardık. İlkini Bostanbaşı mahallemizde açtığımız marketimize hemşehrilerimiz yoğun ilgi gösterince bizlerde ilçe genelinde market ihtiyacının olduğu bölgelere Yeşil Gıda Marketlerimizi açmaya karar verdik. Yeşil Gıda Marketlerimizin sayısı arttıkça hizmet sektöründeki değişimler ve yeniliklerinde peşinden geleceğini düşünüyorum. Yaptığımız saha araştırmaları ve vatandaşlarımızın talebi doğrultusunda Turgut Özal mahallemizde hizmete sunduğumuz Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarı binamızın alt katına Yeşil Gıda Marketlerimizin ikincisini kazandırdık. Oldukça nezih ve modern bir alanda hizmete sunduğumuz marketimizde uygun fiyata ekonomik, taze ve kaliteli ürünleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Marketimizin raflarında temel ihtiyaç malzemelerinin yanı sıra kırsal bölgelerdeki çiftçilerimizin hijyenik koşullarda hazırladıkları ve ekiplerimizin de gerekli kontrolleri yaptıkları süt ve süt ürünleri, sebze, meyve, pekmez ve salça gibi doğal ve organik gıda ürünleri yer almaktadır. Belediyemizin iştiraki olan Yeşilyurt İŞGEM İnşaat Şirketimizin kontrolünde hizmete sunduğumuz 2.Yeşil Gıda Marketimize hemşehrilerimizin yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Bina, Yeşilyurt Belediyesine ait olduğu için dışarıya kira vermeyerek bu açıdan da kar elde etmiş oluyoruz. Doğal ve organik ürünlerin yanı sıra temel ihtiyaç maddelerini en uygun fiyata satışını yaparak, vatandaşlarımızın ev bütçelerine katkı sunacağız. Yeşilyurt Belediyemizin güvencesiyle hizmete giren ikinci marketimiz Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

"Üçüncü Yeşil Gıda Marketi Yeşiltepe'ye açacağız"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşiltepe'de yaptıkları toplantılar ve saha çalışmaları sırasında mahalle muhtarları ve vatandaşların talebi doğrultusunda üçüncü Yeşil Gıda Marketi de Yeşiltepe bölgesinde hizmete sunacaklarını sözlerine ekledi. - MALATYA