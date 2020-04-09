Yeşilyurt Belediyesi ilçede 10 bin ücretsiz maske dağıtımına başladı - Son Dakika

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Yeşilyurt Belediyesi ilçede 10 bin ücretsiz maske dağıtımına başladı
6 saat önce
Yeşilyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında her eve ücretsiz maske verecek.
Yeşilyurt Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında her eve ücretsiz maske verecek.
Belediye görevlileri, mahalle mahalle gezerek vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor.
Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın zor günler geçirdiğini söyledi.
Koronavirüse karşı kendilerinin de bir dizi tedbir aldıklarını belirten Yılmaz, "Belediyemiz tarafından temin edilen 10 bin koruyucu maskenin mahallelerimize belediye ekiplerimiz tarafından kapı kapı dolaşılarak ücretsiz şekilde dağıtımına başlanmıştır. Rabbim bizleri bir an önce bu illetten kurtulmayı nasip etsin." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:22 Kaynak: AA
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