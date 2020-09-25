Yeşilyurt Belediyesi ile İller Bankası arasında protokol imzalandı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi ile İller Bankası arasında protokol imzalandı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile İller Bankası Bölge Müdürlüğü arasında Yeşilyurt ilçesinin harita ve arazi çalışmalarını güncellemek ve detaylandırmak amacıyla; Yeşilyurt'un merkez ve kırsal alanlarını kapsayan 51.

Yeşilyurt Belediyesi ile İller Bankası arasında protokol imzalandı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile İller Bankası Bölge Müdürlüğü arasında Yeşilyurt ilçesinin harita ve arazi çalışmalarını güncellemek ve detaylandırmak amacıyla; Yeşilyurt'un merkez ve kırsal alanlarını kapsayan 51.000 hektarlık alanda yapılacak uygulamalar için işbirliği ve destek protokolü imzalandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Bekir Karakuş ve Oğuz Özcan ile Yeşilyurt Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürü Mehmet Zeyrek'le birlikte İlbank Bölge Müdürü Celal Kaştı'yı makamında ziyaret ederek, istişarelerde bulundu.

"Yatırımlarımızı ve planlamalarımızı halihazır haritalarla yapıyoruz"

Yeşilyurt İlçesindeki hizmetlerin ve yapılacak çalışmaların ele alındığı görüşmenin verimli geçtiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Misafirperverliğinden dolayı İlbank Bölge Müdürümüz Sayın Celal Kaştı'ya öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Değişim ve kalkınma sürecini sürdüren Yeşilyurt İlçemizin sağlıklı ve planlı bir şekilde geleceğe hazırlamak adına bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm yatırımlarımızı belirlenen kurallar ve halihazır haritalar üzerinde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Halihazır haritalar genel olarak herhangi bir bölgede yapılacak olan imar planlarına altlık olarak üretilen arazide mevcut bina, yol, şev, kuyu, direk, duvar, tel örgü gibi her ne varsa ölçülüp 1/1000 yada 1/2000 1/5000 ölçekli olarak düzlemsel aktarılan haritalardır. Bu haritalar 'Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğine' uygun olarak hazırlanır ve üzerine nirengi, poligon, parsel gibi kadastral verilerin işlendiği haritalardır. Yeşilyurt'umuzun merkez ve kırsal alanlarını kapsayan 51.000 hektarlık alanda yapacağımız uygulamalar, yatırımlar ve projelerimiz içinde İller Bankası Bölge Müdürlüğümüz ile işbirliği ve destek protokolü imzaladık. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Halihazır haritaların yapım nedeni

Şehir Plancıları çalışmalarını planı yapılacak alanda kalan binaların, yolların, elektrik hatlarının, derelerin, tepelerin konumlarını gösteren ölçekli bir harita üzerinde yaparlar. İmar Planlarında belirtilen esaslardan konut alanları, park alanları, dini tesis alanları, yollar Halihazır Haritalar olmadan tamamlanması mümkün olamamaktadır. - MALATYA

İller Bankası, Yeşilyurt, Malatya, Harita, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 16:49 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi ile İller Bankası arasında protokol imzalandı - Son Dakika

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