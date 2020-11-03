Yeşilyurt Belediyesi, İzmir'de ki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi, İzmir'de ki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

03.11.2020 16:37
Yeşilyurt Belediyesi, İzmir'de ki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen İzmir'deki depremzedelere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası başlattı. Hayırseverler tarafından bağışlanacak nakdi yardımların yanı sıra gıda ve battaniye yardımlarından oluşacak yardım tırı 5 Kasım Perşembe günü saat 12: 00'de İzmir'e hareket edecek.

Sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda var olan 'kardeşlik ve paylaşım' olgusunu ön plana çıkartacak hizmetlerine devam eden Yeşilyurt Belediyesi, geçtiğimiz Cuma günü İzmir'de meydana gelen deprem için de harekete geçti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü tarafından depremden etkilenen vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla Yardım Kampanyası başlatıldı. Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğinin destek verdiği kampanyaya katılıp yardımda bulunmak isteyen hayırsever ve duyarlı vatandaşların, gıda kolisi ve battaniye yardımlarının yanı sıra Vakıf Bankası TR53 0001 5001 5800 7308 5837 83, Ziraat Bankası TR66 0001 0016 1088 8371 1750 01, Halk Bankası TR17 0001 2001 5540 0016 1000 37 nolu İBAN numarasından nakdi yardımda bulunabilirler. Kampanyada battaniye için 100 TL., içerisinde pirinç, bulgur, mercimek, ayçiçeği yağı, domates salçası, şeker, tuz, un, çay, nohut, çorba ve makarnadan oluşacak iki ayrı gıda kolisi fiyatları ise 150 ile 200 TL. olarak belirlendi. "Bölünerek Değil Bölüşerek Büyük Olacağız" düşüncesinden yola çıkılarak toplumsal farkındalık oluşturulmak amacıyla başlatılan kampanyada 'bende varım' diyecek olan hayırseverler, yardımlar hakkında bilgi almak için 0422 377 77 nolu iletişim hattı üzerinden yetkililerden bilgi alabilirler.

Yardım tırı yola çıkacak

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yakından takip ettiği kampanya kapsamında; battaniye ve gıda yardımlarından oluşacak 'İzmir İçin Perşembe Yola Çıkıyor' yardım tırı, 5 Kasım Perşembe günü saat 12: 00'de Yeşilyurt Belediyesi Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi önünden hareket edecek.

İzmir'de yaşanan deprem felaketinden çok büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Çınar, "İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme hayatını kaybeden vatandaşlarımıza öncelikle Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı, yaralılara ise Rabbimden acil şifalar diliyorum. İzmir'de meydana gelen deprem hepimizin yüreğini yaktı. Bu zor günlerde kenetlenmesini, birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmesini bir toplum hüviyetine sahibiz. Bizi güçlü kılan, en zor zamanda paylaşmamız ve kardeşlik hukuku içerisinde hareket etmemizdir. Depremi yakın zamanda yaşayan bir kent olarak İzmir'deki vatandaşlarımızın neler yaşadıklarını, neler hissettiklerini tahmin ediyoruz. 24 Ocak'ta meydana gelen Elazığ-Malatya depreminden sonra nasıl ki Türkiye'nin dört bir tarafından hem Malatya'ya hem de Elazığ'a yardım eli uzatıldıysa bugünde aynı şekilde hareket ederek İzmir'deki kardeşlerimizin ve büyüklerimizin elinden tutmak, onlara zor günlerinde destek olmak hepimizin görevidir. Birlik ve beraberlik içinde her şeyin üstesinden gelebiliriz. Devletimiz olayın yaşandığı ilk andan bugüne kadar tüm imkanlarıyla İzmir'in yanında yer almıştır, bizlerde yerel yönetimler olarak bu gayretleri ve çabaları sonuna kadar desteklemeliyiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta İzmir'de ki kardeşlerimizin yanında yer aldığımızı göstermek, birlik ve beraberliğimizi bir kez daha tüm dünyaya yansıtmak amacıyla yardım kampanyası başlattık. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün kontrolünde, Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğinin de destekleriyle toplanacak yardımlarımızı 5 Kasım Perşembe günü saat 12: 00'de İzmir'e göndereceğiz. Kampanyaya katılıp 'benimde bir katkım olsun' diyecek olan tüm hayırsever ve duyarlı hemşerilerimizin yardımlarını bekliyoruz. Malatya'mızın birlik ve beraberlik ruhuna yakışacak sayıda toplayacağımızı ümit ettiğimiz yardım kolilerimiz, ekiplerimiz tarafından İzmir'deki devletimizin ilgili makamlarına teslim edilecektir. Gün İzmir için kenetlenme, İzmir'e yardım eli uzatma günüdür. Hep birlikte bu zor günlerimizi birbirimize daha fazla kenetlenerek aşacağız. Unutmayalım ki; bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek bir oluruz, iri oluruz, daha büyük oluruz. Yardımlarını esirgemeyecek olan tüm vatandaşlarımıza şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi, İzmir'de ki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Yeşilyurt, Malatya, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi, İzmir'de ki depremzedeler için yardım kampanyası başlattı - Son Dakika


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