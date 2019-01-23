Yeşilyurt Belediyesi, Kapsamında 200 Personel Alımı Yaptı

KURADA HAK KAZANANLAR ALTI AY BOYUNCA İSTİHDAM EDİLECEK

Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Muaz İçen, İŞKUR Yetkilisi Halil Demirci, 5. Noter Melahat Engin'in gözetiminde gerçekleşen kura çekimi sonucunda, işe girmek için başvuru yapan 838 aday arasından hak kazanan 200 kişi Yeşilyurt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde altı ay boyunca görev yapacak.

"İSTİHDAM OLUŞTURACAK PROJELERE ÖNEM VERİYORUZ"

Kura çekimi ile hak kazananlara 'hayırlı olsun' dileklerini ileten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yaptığımız her projelerin hepsinin odağında hemşerilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması bulunmaktadır. Özellikle istihdam oluşturacak projeler ayrı bir öneme sahiptir. Hemşerilerimize katkı sağlayacak her türlü projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz. Şehircilik, yatırım, sosyal projeler gibi birçok alanda hemşerilerimizin yanındayız. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) hem bizlerin hem de hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve istihdam oluşturmak için hayata geçirilen güzel bir proje, biz de bu projeden en üst seviyeden yararlanmak için elimizden gelen gayreti göstererek hemşerilerimize istihdam olanağı sağlıyoruz." dedi.

"MESAİ 01 ŞUBAT 2019'DA BAŞLAYACAK"

Kurada isimleri çıkanların Temizlik İşler Müdürlüğü bünyesinde görevlendirileceğini hatırlatan Başkan Çınar, " İŞ-KUR İl Müdürlüğümüz ile imzaladığımız 'Toplum Yararına Çalışma' Programı kapsamında Belediyemizde altı boyunca istihdam edilecek hemşerilerimizi noter huzurunda yaptığımız kura çekimiyle belirledik, işe girme hakkını elde eden vatandaşlarımızla birlikte altı boyunca aynı mesai ortamını paylaşacağız. İŞ-KUR'un bize vermiş olduğu çalışma programı ve saatleri altında görev yapacak olan vatandaşlarımızın mesaisi 01 Şubat 2019 tarihi itibariyle başlayacaktır." diye konuştu.