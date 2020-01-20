Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks takımından 3 madalya - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları ağırladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt Belediyesi Kick Boks takımının 3 sporcusu Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda bir altın, iki gümüş madalya kazandı.

Turnuvada madalya kazanan 3 sporcu Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyarette yaptığı konuşmada, sporcuları turnuvada büyük başarı elde ettiğini belirtti.

Sporcuların belediyeyi başarıyla temsil ettiğini aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Göğsümüzü kabartan sporcularımızı canı gönülden tebrik ediyorum. 3 bin 500'e yakın sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonaya katılan üç sporcumuzun da madalya alması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Ekim ayında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası için oluşturulacak milli takım için büyük bir mesafe kat eden, milli formayı yeniden giyme gururunu yaşamak adına büyük bir fedakarlık ve özveri gösteren sporcularımızın en iyi şartlarda şampiyonalara hazırlanmaları için imkanlarımızı seferber ettik. Oldukça nezih ve modern alanlara sahip Yakınca Yaşam ve Spor Merkezi'nde antrenmanlarını yapan sporcularımızın elde ettikleri başarılardan gurur duyuyoruz. Milli takıma sporcu gönderme gururunu yaşamak için de üzerimize düşen ne varsa yerine getirmekteyiz."

Turnuvada başarılı olan sporcular ise Başkan Çınar'a katkılarından dolayı teşekkür etti.