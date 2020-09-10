Yeşilyurt Belediyesi, mahallelerde imar yolları açmayı sürdürüyor - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi, mahallelerde araç ve yaya trafiğini akıcı hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yakınca Mahallesi'nde araç ve yaya trafiğini rahatlatmak için çalışma yapıyor.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, trafik akışını daha iyi hale getirmek için çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fen İşleri Müdürlüğümüzün 2020 yılı yatırımları kapsamında Cevatpaşa, Karakavak, Kaynarca, Melekbaba ve Kiltepe'den sonra Yakınca'da da imar yollarını açmaya devam ediyoruz. Adıyaman yoluyla Saraybosna caddesini birbirine bağlayan önemli bir ulaşım noktası olan bu yolun açılması, bölgemizdeki ulaşım ağının rahatlamasını sağlayacaktır. Hemşehrilerimizin sağlıklı, güvenli ve akıcı yollarda seyahat etmesi için ulaşım ağımızın konfor düzeyini artırmaktayız."

Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç da mahallede yapılan çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür etti.