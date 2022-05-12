Yeşilyurt Belediyesi'nce çocuklara trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nce çocuklara trafik eğitimi verildi

12.05.2022 14:06
Yeşilyurt Belediyesi'nce çocuklara trafik eğitimi verildi

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nce, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla belediyeye ait Çocuk Trafik Eğitim Parkında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Malatya'da Yeşilyurt Belediyesi'nce, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla belediyeye ait Çocuk Trafik Eğitim Parkında öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karayolları Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Yeşilyurt Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında program düzenlendi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, programda yaptığı konuşmada trafik kurallarına uymanın topluma karşı önemli sorumluluklardan olduğunu belirtti.

Uyulan her trafik kuralının insanların birbirine duyduğu saygının ifadesi olduğuna dikkati çeken Çınar, "Bilindiği üzere dünyada artan nüfus ve taşıt sayısı nedeniyle çağımızın en önemli konularından biri de trafik olmuştur. Tedbirsizlik, kural ihlalleri, dikkatsizlik ve uykusuzluk gibi nedenlerden meydana gelen kazalarda maalesef binlerce kişi hayatını kaybetmekte veya yaralanarak sakat kalmakta. Ekonomik kayıplara yol açan maddi hasarlar meydana gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Çınar'ın konuşmasının ardından etkinliğe katılan öğrenciler trafik haftasıyla ilgili şiir okudu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik personelleri öğrencilere teorik eğitimin artından Çocuk Trafik Parkı Eğitim Parkı'nda uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Çınar, etkinliğe katılan öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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Trafik Haftası, Yeşilyurt, Çınar, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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