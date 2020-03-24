Yeşilyurt Belediyesi'nden anlamlı proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi'nden anlamlı proje - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi'nden anlamlı proje

6 saat önce

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle başlatılan 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' çağrısı nedeniyle vakitlerini evde geçiren vatandaşların market alışverişini yaparak evlerine teslim etmek amacıyla 'Siz İsteyen Biz Getirelim' projesini başlattı.

Yeşilyurt Belediyesi'nden anlamlı proje, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle başlatılan 'Evde Kal, Sağlıklı Kal' çağrısı nedeniyle vakitlerini evde geçiren vatandaşların market alışverişini yaparak evlerine teslim etmek amacıyla 'Siz İsteyen Biz Getirelim' projesini başlattı.


Vatandaşların sağlığı ve huzuru söz konusu olduğunda hizmette sınır tanımadıklarını hatırlatan Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Çınar, "Küresel bir tehdit haline dönüşüp binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan, tedbir alınmadığı takdirde daha büyük sıkıntıları peşinden getirecek olan korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmaması adına alınacak en büyük tedbir evde kalıp, zorunlu halle dışında dışarıya çıkmamaktır. Vatandaşlarımızın hem kendileri hem de sevdiklerinin sağlığı için bu sıkıntılı süreçte evde kalmaları zaruri bir durumdur. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta insanı merkeze alan hizmet anlayışımız gereği, bu zor dönemlerde hemşehrilerimizin yanında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak asli görevlerimizin başında gelmektedir. Konu hemşehrilerimizin sağlığı ve refahı ise hizmette sınır tanımayız. Virüs salgınından hem kendilerini hem de sevdiklerini korumak adına evlerinde zamanlarını geçiren vatandaşlarımızın market alış verişlerinde kolaylık sağlamak adına 'Siz İsteyen Biz Getirelim' adı altında sosyal sorumluluk projemize bugün itibariyle başladık. 0 553 178 33 33 nolu numarayı arayacak olan vatandaşlarımızın market alış verişleri personellerimiz tarafından Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Markette yapılıp, araçlarla evlerine teslim edilecektir" ifadelerini kullandı.


Özellikle de risk grubunda bulunan yaşlı vatandaşların bu projeye büyük ilgi göstereceklerine inandığına dikkat çeken Çınar, "Onlar bizim başımızın tacıdır ancak bu dönemde evlerinden çıkmamaları gerekmektedir. Kıymetli hemşehrilerimizin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak adına Yeşilyurt Belediyesi ekipleri görev başındadır. Bu sıkıntılı süreci panik yapmadan, telaş yapmadan, umudumuzu kaybetmeden hayata sımsıkı sarılarak, sabır ve tevekkül ederek atlatacağız. Bizlerde vatandaşlarımızın her türlü şartta yanında olmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza; 'Siz Evde Kalın, Alış Verişinizi Biz Yaparız" diyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:01 Kaynak: İHA

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