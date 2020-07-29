Yeşilyurt Belediyesi'nden bayram denetimi - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki fırın, unlu mamuller, pastane, market ve kasap gibi işyerlerindeki gıda kontrollerinin titizlikle devam ettiğini, vatandaşların sağlıklı, temiz ve hijyenik ürünler tüketmesi için gereken hassasiyeti gösterdiklerini söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Zabıta İşler Müdürlüğü ile Veterinerlik Birimine bağlı ekipler, rutin olarak sürdürdükleri denetimleri Kurban Bayramı öncesinde yoğunlaştırdı.

Korona virüs salgınıyla etkin bir şekilde mücadele etme anlamında denetimlerini haftanın belirli günlerinde gerçekleştiren Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, fırın, pastane ve gıda ürün imalatı satışının yapıldığı işletmelerin vatandaşlara daha sağlıklı ve temiz ortamlarda hizmet sunması adına kontrollerini arttırdı.

İşyerleri baştan aşağıya denetleniyor

Vatandaşların sağlıklı ürünler tüketmesini ön planda tutan Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, işyerlerinin öncelikle ruhsat açısından yasallığı, imalat ve personelin sağlık koşullarına uyup uymadıklarını kontrol edip, evrakları titizlikle incelerken, imalat yapılan yerlerin fiziki durumları, teknik donanımları ve imalat için gerekli olan malzemelerin depolandığı alanları baştan aşağıya denetliyor.

İşyerlerinin genel temizliği, sağlık kurallarına uygunluğu, personelin kişisel bakımı ve iş elbiselerinin uygunluğunun yanı sıra, işletmeye ait yerin sağlık ve üretim standartlara uyumluluk düzeyini kontrol eden Zabıta ve Veterinerlik Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları denetimlerde eksik görülen noktaların düzeltilmesi için gereken uyarılarda bulunuyor.

"Amacımız, hemşehrilerimizin sağlıklı ve temiz gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak"

Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlığını tehlikeye atacak herhangi bir sorununun yaşanmaması için denetimlere önem verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bayram öncesinde gerçekleştirilen denetimlerde amaçlarının halkın kaliteli, sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

Toplum ve insan sağlığını tehlikeye atacak durumlara asla müsaade etmeyeceklerini dile getiren Başkan Çınar, "Vatandaşlarımızın bayram sofralarına gelen özellikle tatlı ve diğer unlu mamullerin sağlıklı ortamlarda üretilmesi için Zabıta ve Veteriner ekiplerimizin rutin olarak devam eden denetimlerini bu dönemde artırdık. Özellikle korona virüs ile etkin bir şekilde mücadele etmek adına bu tür denetimleri önemsiyoruz. Fırın, unlu mamuller, pastane, market ve kasap gibi işyerlerimizin halkımıza daha sağlıklı ve temiz şartlarda hizmet vermesi için titiz bir çalışma anlayışıyla mücadele ediyoruz. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla bayram alış verişlerini yapmaları, sofralarında temiz ve sağlıklı ürünler bulundurmalarına destek vermek amacıyla bu tür denetimlerimizde bizlere yardımcı olan ve kurallara uyan esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Belirtilen kuralları yerine getirmeyen esnaflarımıza ise kanun çerçevesinde gerekli yasal işlemler yapılmaktadır. Hemşehrilerimizin sağlığı bizim için önemlidir, taviz vermeyeceğimiz tek konu toplum ve insan sağlığıdır" dedi. - MALATYA