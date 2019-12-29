Yeşilyurt Belediyesi'nden farklı bir proje daha - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçenin tamamında yer alan 82 mahallede 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama' yarışması düzenleyecek.



'1. Sınıf Atık Getirme Merkezi' ve ' Mobil Geri Dönüşüm' projeleriyle Türkiye'deki bin 359 belediye arasında ilk 5'e giren Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi şimdi de 'Atmıyoruz, Kazandırıyoruz' sloganıyla yeni bir yarışmaya ev sahipliği yapacak.



Çevre ve doğa sağlığının korunmasına yönelik dev bir adım daha atacaklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1 Ocak itibariyle başlayacak 'Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya Toplama' yarışmasında en fazla elektrikli ve elektronik ev eşyası gibi kullanılmayan atıkları bir araya getirecek olan mahalleleri ödüllendireceklerini söyledi.



30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan yarışmaya ilçelerinde yer alan 82 mahallede yaşayan herkesin katılabileceğini söyleyen Çınar, "Yarışmayı katılacak olan mahalle sakinlerinin evlerinde kullanmadıkları elektrikli ve elektronik ev eşyalarıyla ilgili 444 8 910 nolu Yeşilyurt Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden Çevre Koruma ve Kontrol Birimiyle irtibata geçmeleri yeterli olacaktır" dedi.



Mahalle muhtarlarının da eşyaların toplanması noktasında vatandaşlara yardımcı olacağını ifade eden Çınar, "Ekiplerimiz verilen adreslere giderek teslim edilen eşyaları 1.Sınıf Atık Getirme Merkezine getirecekler. Mahallelerden toplanan eşyalar ayrı ayrı tartılıp, listeye yazılacak. Uzman ekiplerin gözetiminde yapılacak tasnif işlemlerinden sonra yeniden kullanım durumuna sahip olan eşyalar bakım ve onarımları yapıldıktan sonra Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüze kayıtlı ihtiyaç sahibi hemşerilerimize göndereceğiz. Kullanılmayacak eşyaları ise geri dönüşüme gönderip, çevre ve doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.



Başkan Çınar, tüm mahallerden toplanacak eşyalarla ilgili yapılacak değerlendirme sonucunda ise en fazla atık eşya teslim eden vatandaşlara ve mahalle muhtarlarına 5 Haziran Dünya Çevre Gününde laptop, notebook ve bisiklet başta olmak üzere özel hediyeler takdim edeceklerini de söyledi.



Çevre yatırımlarında bin 359 belediye arasında ilk 5'e girme başarısına ulaşan Yeşilyurt Belediyesi'ni bu yarışmayla da birlikte ülke çapında daha iyi noktalara ulaştıracaklarını kaydeden Çınar, "Yarışmamızın temel gayesi, vatandaşlarımızın evlerinde kullanmadıkları ya da çöp kutularına bıraktıkları eşyaları doğaya zarar vermeden toplayıp ya bertaraf etmek ya da ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır. Mahallelerdeki boş arazilere ya da bazı alanlara kullanılmayan eşyalar bırakıldığı için vatandaşlarımızdan şikayetler alıyorduk. Bu tür durumların önüne geçmek, evlerdeki kullanılmayan eşyaların çevre kirliliğine neden olmasının da önüne geçmiş olacağız. Hem doğayı koruyoruz hem de dayanışma ve yardımlaşma ruhuna yeni bir güç daha katmış oluyoruz. Mahalle sakinlerinin bu yarışmaya katılarak 'Sıfır Atık' projelerimize güç ve destek vermelerini istiyoruz. Ülke çapında büyük ses getirecek olan bu yarışmamızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen tüm muhtarlarımıza ve yarışmaya katılarak 'Sıfır Atık' projelerine güç ve kuvvet aşılayacak olan hemşehrilerimize şimdiden teşekkürlerimi gönderiyorum" diye konuştu. - MALATYA