Yeşilyurt Belediyesi'nden "İyilik Havuzu" projesi - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi tarafından "İyilik Havuzu" projesi hayata geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce hayata geçirilen "İyilik Havuzu" projesiyle yardıma muhtaç olan kişilerle iyilikseverlerin bir arada buluşturulacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, farklı projelerle ihtiyaç sahibi insanlarla hayırseverler arasında köprü olacaklarını kaydetti.

Gönül belediyeciliği hizmetlerini ilçede yaygınlaştıracaklarını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Müdürlüğümüze kayıtlı vatandaşlarımızın taleplerini alarak havuzda karşılığı olan talepler doğrultusunda oluşturulan pusulalarla tarafları buluşturuyor ve arada üçüncü bir kişi olmadan toplumsal paylaşım ve dayanışmaya katkıda bulunuyoruz. İyilikseverler ile yardıma ihtiyacı olanları buluşturduğumuz 'İyilik Havuzu' projemizle de toplamda gelen 878 iyilik başvuru arasından 720 hemşehrimizin ihtiyacının karşılanmasını sağladık."