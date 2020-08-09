Yeşilyurt Belediyesi'nden toplumsal dayanışmaya katkı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün gözetiminde başlatılan 'İyilik Havuzu' projemiz, iyiliksever ile yardıma ihtiyacı olanı buluşturan örnek bir projedir" dedi.

Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde yeni dönemde hayata geçirdikleri birbirinden farklı projelerle ihtiyaç sahibi insanlarla hayırseverler arasında köprü olmaya devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Gönül Belediyeciliği hizmetlerimizi ilçemizde yaygınlaştırıp hemşehrilerimizle aramızdaki gönül birlikteliğini güçlendirmek adına farklı projelerle farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz.'Sosyal Devlet' anlayışının ilçemizde başarıyla uygulayan Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü bünyesinde bu dönemde başlattığımız 'İyilik Havuzu' projemiz ise her yönüyle kıymetlidir. Müdürlüğümüz gözetiminde bir havuz oluşturarak hayırseverlerin gerek yardım vaatlerini, gerek el emeği ve bilgi paylaşımı vaatlerini bu havuzda topluyoruz. Müdürlüğümüze kayıtlı vatandaşlarımızın taleplerini alarak havuzda karşılığı olan talepler doğrultusunda oluşturulan pusulalarla tarafları buluşturuyor ve arada üçüncü bir kişi olmadan toplumsal paylaşım ve dayanışmaya katkıda bulunuyoruz. İyilikseverler ile yardıma ihtiyacı olanları buluşturduğumuz 'İyilik Havuzu' projemiz ile de toplamda gelen 878 iyilik başvuru arasından 720 hemşehrimizin ihtiyacının karşılanmasını sağladık. Mutlaka herkesin yapacağı bir iyilik vardır. Ben de iyilik yapmak istiyorum diyen tüm iyilik severi projemize katkı sunmaya çağırıyorum. Hayırseverlerin kendi iyiliklerini kendi elleriyle yapmaları adına bu güzel projemize herkesin sahip çıkmasını temenni ediyorum" dedi. - MALATYA