Yeşilyurt Belediyesi'ne

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2019 Uluslararası İdeal Kentler ödül töreninde "Kentsel ve Mimari Dokunun Korunması" ödülü aldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çınar, Yeşilyurt'un kültürel mirasının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması adına "Kadim Yeşilyurt Kentsel Planlama" projesiyle Fransa'nın Paris kentinde düzenlenen 2019 Uluslararası İdeal Kentler Ödül Törenine katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ilçenin kapılarını dünyaya açtıklarını belirtti.

Ödülü gururla aldığını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Tarihi ve kültürel mirasımızı gün yüzüne çıkartmak adına attığımız adımların, yaptığımız projelerimizin böylesi değerli ödüllerle takdir edilmesi çalışmalarımızın önemini gözler önüne sermektedir. Yeşilyurt'un sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın zenginliğini koruyarak, geleceğe taşınması için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu özel ödülle birlikte Anadolu kültürünün tüm eşsiz ögelerini içinde barındıran Yeşilyurt'un kapılarını tüm dünyaya açmış olduk. Şehirleşmeye ve kentsel dönüşüme özen gösterdiğimiz kadar ecdat yadigarı tarihi evlerimizi, camilerimizi, köprülerimizi, konaklarımızı ve sokaklarımızı restore edere, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkarmaya çalıştık. Kültürel mirasımızın hak ettiği değeri görmesi adına çalışıyoruz."