Yeşilyurt Belediyesi'nin 'siz isteyin biz getirelim' projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yeşilyurt Belediyesi'nin 'siz isteyin biz getirelim' projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi'nin 'siz isteyin biz getirelim' projesi büyük ilgi gördü

27 dakika önce

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla; evden dışarıya çıkamayan vatandaşların market alış verişlerinin yapılmasını sağlayan 'Siz İsteyin Biz Getirelim' projesi ilk gün itibariyle büyük ilgi görmeye başladı.

Yeşilyurt Belediyesi'nin 'siz isteyin biz getirelim' projesi büyük ilgi gördü, System.String[]

"Gönül Belediyeciliği Hizmetlerimizle Her Zaman Halkımızın Yanındayız"

Başkan Çınar, vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmetlere öncelik tanıdıklarını söyledi.

YEŞİL GIDA MARKETTEN YAPILAN ALIŞ VERİŞLER VATANDAŞLARIN EVLERİNE TESLİM EDİLİYOR

0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşların temel ihtiyaçları, Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Marketten alınarak evlere teslim edilmeye başlandı.

"İNSANA HİZMET BU ŞEKİLDE OLUR"

'Siz İsteyin Biz Getirelim' projesinden dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan vatandaşlar, "Koronavirüs salgınından dolayı evimizden çıkmıyoruz, doğal olarak bazı ihtiyaçlarımız oluyor. Yeşilyurt Belediyemizin başlattığı bu projeden ziyadesiyle memnun olduk. Verilen numarayı aradık ve kısa bir sürede isteklerimiz kapımıza kadar geldi. Gönül Belediyeciliği ve insana hizmet bu şekilde olur açıkçası, Başkanımızı ve personellerimizi bu gayretli çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz." diye konuştular.

"HER TÜRLÜ ŞART VE DURUMDA HALKIMIZIN YANINDAYIZ"

Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının yayılmamasını önlemek adına evden dışarıya çıkamayan yaşlılar başta olmak üzere tüm vatandaşların ihtiyaçlarını 'Siz İsteyin Biz Getirelim' projesiyle yerine getirmeye başladıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " İnsanı hizmeti tüm hizmetlerinin merkezine alan bir çalışma prensibine sahibiz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle kıymetli hemşerilerimizin refah ve huzur seviyesini artırıp, hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. Hayata geçirdiğimiz projelerimizin çok değerli ödüllerle taçlanması, doğru hizmetler ürettiğimizin açık bir göstergesidir. Ülkemizde ne yazık ki hızla yayılmaya başlayan Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının bertaraf edilmesi adına başlatılan 'Evde Kal' çağrısına kulak verip, dışarıya çıkamayan yaşlı ve engelliler başta olmak üzere tüm hemşerilerimizin temel ihtiyaçlarını 'Siz İsteyin Biz Getirelim' projesiyle yerine getirmeye başladık. 0 553 178 33 33 nolu numarayı arayan vatandaşlarımızın market alış verişleri personellerimiz tarafından Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Gıda Markette yapılıp, araçlarla evlerine teslim edilmeye başlanmıştır. Vatandaşlarımızın projemizden memnuniyetlerini bildirmeleri hem bizleri hem de personellerimizi mutlu etmiştir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; hizmetlerimizin karşılığında bir dua, bir tebessüm bizim için yeterlidir. Vatandaşlarımızın kalbine ve yüreğine dokunan hizmetler her zaman önceliklerimiz arasındadır. Virüs tehdidi ortadan kalkana kadar bu projemize devam edeceğiz. Bu zor günleri hep birlikte el ele verip mutlaka atlatacağız. Halkımız zorunlu olmadıkça evinden çıkmasın, onların her türlü şartta yanlarındayız." diye konuştu.

Yeşilyurt, Çınar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:36 Kaynak: Bültenler

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gökçeada Belediyesi, evde kalma sözü verene Netflix hediye edecek
İsviçre'de iki Türk vatandaşı korona virüsü yüzünden hayatını kaybetti Yaşlı kadının Vefa Hattı'ndan yaptığı çamaşır makinesi isteğini bizzat Vali yerine getirdi 1 gün önce "Bu da bize hayırlı olsun" diyerek satın aldığı otomobiliyle ölüme gitti
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı         
14:10
Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı Virüs şüphesi ile polisleri peşine düşüren vatandaş, alkollü çıktı         
14:08
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu: Basiretsiz federasyon bu skandalın sorumlusudur         
13:33
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, belediye personeline 1000 lira ikramiye verecek         
10:50
Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi Epilepsi krizi geçiren şahsa, koronavirüs korkusundan kimse yardım etmedi         
10:48
Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı Didem Soydan'a hakaret eden kişi bin 1740 lira para cezası aldı         
10:46
Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı Kanser ilacı yapımında kullanmak için talep oldu, balon balığında avlanma yasağı kaldırıldı         
10:38
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Terim'in koronavirüse yaklanması sonrası suç duyurusunda bulunacak         
10:35
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
09:35
Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü Sinan Çetin, Büyükada'daki villasının yanındaki halka açık yola izinsiz şekilde duvar ördü         
09:31
Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı Koronavirüs limona olan talebi artırınca dalında kilosu 2 liradan 5 liraya çıktı         
09:17
Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi Tıbbı malzemelerdeki fahiş fiyat artışlarından vatandaşlar gibi eczacılar da şikayetçi         
09:16
Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı Herkes tek yürek oldu! Koronavirüs olduğunu açıklayan Fatih Terim'e destek mesajı yağdı         
09:00
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye-İtalya kıyaslamalarını yaptığı hesapla çürüttü         
08:47
Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı Türkiye'de koronavirüsten ölen şahsın yurt dışından geldiğini sakladığı ortaya çıktı         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 18:04:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yeşilyurt Belediyesi'nin 'siz isteyin biz getirelim' projesi büyük ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]