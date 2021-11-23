Yeşilyurt Belediyesi öğrencilere diş macunu ve diş fırçası dağıttı - Son Dakika

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, "Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası" kapsamında ilçe genelindeki 1600 öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıttı.

Yılmaz, toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilinçlenmesine katkı sağlamak, ağız bakımı alışkanlığına katkıda bulunmak amacıyla Milli Hakimiyet İlkokulu'na giderek öğrencilere diş macunu ve diş fırçası hediye etti.

Yılmaz, öğrencilerin ağız ve diş sağlığı için ilçe genelinde eğitim öğretim gören anaokulundan lise öğrencilerine kadar 1600'ü aşkın öğrenciye diş macunu ve diş fırçası dağıttıklarını belirterek, "Diyoruz ki dünya sizin güler yüzünüzle güzel, dişlerinizle, pırıl pırıl gülümsemenizle güzel, geleceğiniz aydınlık olsun." ifadesini kullandı.