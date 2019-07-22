Son Dakika Haberleri: Yeşilyurt Belediyesi, otopark yapacak
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Yeşilyurt Belediyesi, otopark yapacak

1 saat önce

Yeşilyurt Belediyesi'nin 60 araçlık açık otopark yapacağını bildirdi.

Yeşilyurt Belediyesi, otopark yapacak, System.String[]
Yeşilyurt Belediyesi'nin 60 araçlık açık otopark yapacağını bildirdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Gündüzbey Mahallesi'nde bin 90 metrekare alan üzerinde 60 araç kapasiteli açık otopark yapılacağı belirtildi.
Yeşilyurt Belediyesi Başkanı Mehmet Çınar, otoparkın yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.
Çınar, Gündüzbey Mahallesi'nde trafik yükünü hafifletmek ve otopark sıkıntısını çözmek için projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.
Otopark projesini hayata geçirmek için çalışmalara hız verdiklerini aktaran Çınar, şunları kaydetti:
"Belediye olarak bugüne kadar halkımıza ne söz verdiysek onu yerine getirdik. Gündüzbey Mahallesi'nde gerek muhtarımız gerekse de vatandaşlarımızla yaptığımız toplantılarda bölgenin trafik yükünü hafifletecek otopark talep edilmişti. Gündüzbey merkezdeki caminin hemen arka kısmında bin 90 metrekare alan üzerinde 60 araçlık bir otopark yapmak için çalışmalarımıza hız verdik. Etüt Proje Müdürlüğü'ndeki uzman ekipler tarafından hazırlanan projeyi ve otopark alanında incelemelerde bulunduk. Buradaki alanın çevre düzenleme çalışmalarına başladık. Otoparkımızı en yakın zamanda halkımızın hizmetine sunacağız."
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Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:19 Kaynak: AA
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