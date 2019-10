Yeşilyurt Belediyesi tarihi buluşmaya ev sahipliği yaptı

Tarihi buluşmada ilk kez bir araya gelen Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Eren Bülbül'ün kardeşi Çağlar Bülbül ve Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ün konuşmaları sırasında duygusal anlar yaşandı.

ŞEHİTLERİMİZİN YER ALDIĞI FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI, SALON TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın üzerinde özenle durduğu 'Şühedâ'nın Sesi' programı kapsamında Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanında şehitlerimizin yanı sıra 15 Temmuz Hain Darbe Kalkışmasından farklı fotoğraf karelerin yer aldığı fotoğraf sergisi açıldı. Sergiyi Vali Aydın Baruş ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile birlikte gezen şehit aileleri, duygu dolu anlar yaşadılar.

SALON TAMAMEN DOLDU, ŞEHİT AİLELERİ ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Vatandaşların yoğun ilgisi altında Kongre ve Kültür Merkezine giren şehit aileleri, Türk Bayraklarıyla donatılmış salonu tamamen dolduran vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandılar. Salonun tamamen dolması nedeniyle bazı vatandaşlar programı ayakta izlemek durumunda kaldılar.

Duygusal bir atmosferin hâkim olduğu program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlarken, İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu.Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından hazırlanan 'Şehitlerimiz' isimli sinevizyon gösterimi sırasında hem şehit aileleri hem de diğer davetliler gözyaşlarına hâkim olamadılar.

BELEDİYE BAŞKANI ÇINAR, TARİHİ PROGRAMA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Her anı farklı her anı özel her anı farklı duyguların yaşandığı tarihi buluşmaya ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatan topraklarının bekâası için şehit düşen kahraman vatan evlatlarının aile mensuplarını Malatya'da ağırlamaktan onur duyduklarını söyledi.

"ÖZGÜRLÜĞÜMÜZÜ ŞEHİTLERİMİZE VE GAZİLERİMİZE BOÇLUYUZ"

Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü korumak uğruna canından vazgeçerek şehit düşen bütün kahramanları saygı ve minnetle yâd ettiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Öncelikle şanlı tarihimizin ebedi kahramanları olan bütün şehitlerimizi minnetle ve saygıyla yâd ediyorum.'Şühedâ'nın Sesi'programı için yaptığımız davete icabet ederek şu anda aramızda bulunan Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, Şehit Eren Bülbül'ün kardeşi Çağlar Bülbül ve Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk'ü Malatya'da misafir ettiğimiz için, hemşerilerimizle buluşturduğumuz için onur ve şeref duymaktayız. Şehitlerimizin emanetleri olan anneleri, babaları ve kardeşleri bizim başımızın tâcıdır. Böylesine şerefli bir makamın sahibi olan şehitlerimizin anne-babaları olarak, eşleri olarak, kardeşleri olarak, çocukları olarak ne kadar iftihar etseniz azdır. Biz de bu aziz milletin mensupları olarak aziz şehitlerimize ve sizlere ne kadara teşekkür etsek azdır. Üzerinde yaşadığımız bu cennet vatan, tarihin her döneminde, düşmanlarımızın hedefinde olmuştur. Zaman zaman aleni olarak vatanımıza göz diken şer odakları, buna cesaret edemedikleri zamanlarda da terör örgütlerinden medet ummuşlardır. Terör örgütlerini kurmuş, onları beslemiş ve her fırsatta vatan evlâtlarının canına kast etmişlerdir. Yılanlar gibi, çıyanlar gibi, akrepler gibi ne zaman, nerede ortaya çıkacakları belli olmayan bu ihânet şebekeleri, onlarca yıldır ana-babaların yüreklerine ateş düşürdüler. Çocukları yetim ve öksüz, eşleri dul bıraktılar. Peki başarabildiler mi? Bu aziz millete diz çöktürebildiler mi? İşte karşımızda şehit babaları, şehit kardeşleri duruyor. Dimdik ayaktasınız. Aslanlar gibi vatanımıza sahip çıkıyorsunuz. Tıpkı aslan evlâtlarınız ve kardeşleriniz gibi. Allah sizlerden râzı olsun! Evet, başaramadılar, başaramayacaklar! Bu Ömerler, bu Fethiler, Bu Muhammedler, bu Erenler, bu Ayşeler Fatmalar var oldukça, alçakların bir şey elde etmesi mümkün değildir. Bir gün PKK olur gelirler, bir gün FETÖ olur gelirler, bir gün bilmem ne bela olurlar ama toplu iğne başı kadar toprağımızı bu soysuzlara kaptırmayız. Güleriz güldürmeyiz arkamızdan! Vatanımıza göz dikene dünyayı dar ederiz!.Şehitlerimiz üzerlerine düşeni layıkıyla yaptılar. "Canımızı veririz ama vatanımızı vermeyiz" dediler. "Bedenimiz toprağa düşer ama namusumuzu ayaklar altına aldırmayız" dediler. Şehitlerimizin başında dikili duran her bir taş, bize ders veriyor. Vatana sahip çıkmamızı, milletimizin değerlerini yükseltmemizi öğütlüyor. Eğer bundan bir ders çıkarabiliyorsak ne mutlu bize! Gençlerimiz, çocuklarımız bundan ders alarak daha çok çalışıyorsa ne mutlu onlara!.Evet, on yıllardır terör belasıyla ülkemizin yaşadıklarını birkaç cümleye sığdırmak mümkün değildir. Çocuklarımıza ve gelecek nesillere bu hainleri anlatabilirsek, yaşadıklarımızı asla unutmaz ve unutturmazsak, üzerimize düşeni yapmış oluruz. Bir kez daha, asker, polis, öğretmen ve sivil bütün şehitlerimizi saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizi ve kahraman milletimi saygıyla selâmlıyorum. Allah, milletimize böyle olayları bir daha yaşatmasın inşallah. Tarihi buluşmada bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize canı gönülden şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"ŞEHİT AİLELERİNİ MİSAFİR ETMEKTEN ŞEREF DUYMAKTAYIZ"

'Şühedâ'nın Sesi' programına destek veren 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Derneği Genel Başkanı Bilal Uludağ ise, " Malatya'ya gelerek bizleri şereflendiren, 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminde hainlere sıkılan ilk kurşunun sahibi Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, aslan gibi yüreğiyle çakalların krallığını sona erdiren Şehit Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin, cesaretin sembolü olan Mardin Derik Kaymakamı Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk ile varlığını bütün Türkiye'ye hissettiren, iyiki varsın dedirten Şehit Eren Bülbül'ün kardeşi Çağlar Bülbül'ü böylesine kıymetli ve değerli bir programda misafir etmekten şeref duymaktayız." dedi.

"ŞEHİT BABALARIMIZIN ÖNÜNDE SAYGIYLA EĞİLİYORUM, ELLERİNDEN ÖPÜYORUM"

'Şühedâ'nın Sesi' programında şehit babaları ve kardeşleriyle bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade eden Vali Aydın Baruş, " Değerli şehit babalarımızın önünde saygıyla eğiliyorum, ellerinden öpüyorum. Bir insanın hayat ki en aziz varlığı canıdır, hayatta en zor vereceği şey de canıdır. Eğer siz canınızı bir şey uğruna feda etme fedakârlığına sahipseniz, bu uğruna fedakârlık yaptığınız şey sizin gözünüzde en kutsalıdır.Milletimiz tarih boyunca aziz bildiği kutsal değerler uğruna canını çekinmeden veren şehâdet anlayışına sahiptir.Başka milletlerde bunu bulamazsınız.Anadolu topraklarında binlerce yıldır kurduğumuz medeniyetimizde ne zaman ki vatanımızın birliğine, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze el uzatılmışsa, ne zaman bayrağımız gönderden indirilmeye çalışıldıysa, ne zaman ki dinimize ve namusumuza el uzatılmışsa o zaman bu milletin gençleri ve çocukları, kadınları ve erkekleri hiç düşünmeden o aziz mücadeleye baş koymuş, hiç çekinmeden en aziz varlığı canını bu değerler uğruna feda etmiştir. " diye konuştu.

ŞEHİTLERİMİZİN ANLATAN SİNEVİZYON GÖSTERİMİNDE DAVETLİLER GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vatan sevdası uğrunda canından vazgeçen Şehit Ömer Halisdemir, Şehit Fethi Sekin, Şehit Eren Bülbül ve Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ü anlatan sinevizyon gösterimi, salonda ki duygusal atmosferi doruk noktaya taşıdı.

"BEN BİR FETHİ KAYBETTİM AMA BİNLERCE FETHİ KAZANDIM"

Moderatörlüğünü Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi personeli Mustafa Bulaşmaz'ın yaptığı söyleşide ilk olarak söz alan Şehit Feti Sekin'in Babası Mehmet Zeki Sekin, şehit babası olmanın gururunu yaşadığını ifade ederken, " Böylesine anlamlı ve özel bir günde bizleri Malatyalılarla buluşturan Yeşilyurt Belediyesine ve 15 Temmuz Milli İrade Ocaklarına, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Şehit Babası olarak diyorum ki; 'ateş düştüğü yeri yakar' sözünün bile çaresiz kaldığı bu duyguyu anlatmaya kelimeler yetmez.Büyük bir şeref ve onurla sizlerin karşınızdayım.Oğlumun şehit olmasından sonra sadece bizler yanmadık, tüm Elazığ, İzmir ve kısacası tüm Türkiye'nin yüreği yandı. Biz dedik ki, bu vatana bir değil bin Fethi feda olsun. Kahraman olmak nasıl zorsa kahramanın babası olmak daha da zordur. Herkesten daha inançlı ve güçlü durmak boynumuzun borcudur.Ben bir Fethi kaybettim ama binlerce Fethi kazandım" diye konuştu.

"TERÖRİSTLER, FİRAVUNLAR VE EBU CEHİLLERİN UZANTILARIDIR, ONLARIN HOCALARI DA ŞEYTAN'DIR"

Şehitlik kavramının İslam Dininde çok özel bir konumda olduğunu ifade eden Şehit Muhammed Fatih Safitürk'ün Babası Asım Safitürk ise, " İnsanlık tarihindeki ilk şehidimiz ilk peygamberimiz, ilk dedemiz ve babamız Hz.Adem (a.s.)'ın oğlu Kabil (r.a.) hazretleridir. Cenab-ı Allah biz kullarına diyor ki; " Ey İman edenler, benden yardım isteyin". Yarabbi nasıl yardım alalım senden? Yüce Rabbim 'de "Davanızda sabırlı olacaksınız, dik duracaksınız, hedefinizden sapmayacaksınız, davada başarılı olmaktan içinde Namaz kılacaksınız. Benim yardımım Namaz kılanlarla birliktedir. Ben sabır eden, Namaz kılanların yanındayım" diye emrediyor. Allah'ü Teala Kuran-ı Kerim'in Bakara Ayetinde ' Allah yolunda öldürülenlere "ölüler" demeyin. Bilakis onlar diridirler, fakat siz hissedemezsiniz.' diye emretmektedir. Çocuklarımızı, evlatlarımızı şehit eden teröristler, Firavunlar ve Ebu Cehillerin uzantılarıdır, onların hocaları da Şeytan'dır. Cenab-ı Allah vatanımızı bayraksız bırakmasın, minarelerimizi ezansın bırakmasın, şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.Ailelerine de sabırlar dilerim." diye konuştu.

"BÜTÜN ANNE VE BABALARDAN YENİ ÖMER HALİSDEMİR'LER İSTİYORUM"

Şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ise, Malatya'ya yeni Ömer'ler istemeye geldiğini ifade ederek başladığı konuşmasında; " Oğlum Ömer Halisdemir, vatanı için, toprağı için, bayrağı için gözünü kırpmadan 20 kişinin karşısına çıkıp o hainleri vurup şehadetine kavuştu. Zeki Paşa'nın ' Ömer namus senin namusun namusunu temizle oğlum' dedikten sonra o hainlerin karşısına çıkıp ta kurşunu sıkmasını Türkiye asla unutmayacak ve unutulamayacaktır. Rabbime,81 milyon Türk Milletiyle bizi kavuşturduğu için binlerce kez şükürler olsun. Ömer'im şehit olalı üç yıl üç ay oluyor, bu süreçte Devletimiz ve 81 milyon Türk Milleti şehidine sahip çıktı, biz bundan mutluyuz. Oğlum şehit olmadan önce Ramazan Bayramında bizi ziyaret ettiğinde ' Baba sana şehadetlik vereceğim' dedi.İki ay içerisinde Allah'a şükürler olsun ki şehadete kavuştu. Bütün anne ve babalardan yeni Ömer Halisdemir'ler istiyorum. Yurt içi ve yurt dışından Ömer Halisdemir kimlikleriyle bizi ziyaret edenler oluyor, çok duygulanıyorum. O hainler duysun ve görsün, çok gururluyum. Rabbime asla isyan etmedim, ağlamadım, hep dua ettim, şükrettim.7 gün 24 saat tüm milletimize kapımız açıktır, asla kapılarımızı kapatmadık." dedi.

"VATANA VE BAYRAĞA EL UZATMAYA KALKAN KİM OLURSA OLSUN O ELİ KIRARIZ"

Malatya'da olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söyleyen Şehit Eren Bülbül'ün abisi Çağlar Bülbül ise, " Rabbim bizlere müsaade ettiği sürece bayrağımıza, vatanımıza kim olursa olsun el uzatmaya kalkarsa o elleri kırmaya hazırız. Her gittiğimiz yerde babalarımız, annelerimiz, ağabeylerimiz ve kardeşlerimiz İyiki Varsın Eren diyor ve bu her yerde devam ediyor. Biz Eren'imizi şehit verdik, ben dâhil olmak üzere iki yeğenim var gerekirse kendimizi de onları da vatan ve bayrak uğrunda şehit vermeye hazırız." dedi.

Söyleşinin ardından şehit aileleri ve yakınlarına, Vali Aydın Baruş, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından Türk Bayrağı ve teşekkür plâketinin yanı sıra şehitlerimizin resimlerinin olduğu el emeği göz nuru tablolar hediye edildi.