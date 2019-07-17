Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal projelerine domates üretim alanınıda ekledi

"Tarımsal Kalkınmada Yeşilyurt Modeli Oluşturmaya Çalışıyoruz"

Başkan Çınar, tarımsal kalkınmada Yeşilyurt modeli oluşturmak adına yatırımlarına devam ettiklerini söyledi.

YAZIHAN'DAKİ ÜRETİM ALANINDA Kİ DOMATESLER OLGUNLAŞMAYA BAŞLADI

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla Yazıhan İlçesinde oluşturulan üretim alanına ekilen 100'de 100 yerli domatesler olgunlaşmaya başlarken, iki hafta içerisinde ilk mahsuller toplanmaya başlanacak.

"YEŞİLYURT'U TARIMSAL HİZMETLERDE MARKA HALİNE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"

Yeşilyurt'u yerli ve milli üretimde örnek ilçe hüviyetine kavuşturmak adına tarımsal projelere ciddi önem veren, bu yönde başlatılan çalışmaları yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, tarımsal ve kırsal alanların kalkınması ve gelişmesi için üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Başkan Çınar, hizmete sundukları 'Yeşil Gıda Seracılılık' projesinden sonra domates üretim alanı da oluşturarak tarımsal hizmetlerde örnek yatırımlarını sürdürdüklerini dile getirdi.

"AMACIMIZ; HALKIMIZIN SAĞLIKLI VE GÜVENİLİR ÜRÜNLER TÜKETMESİ"

Yeşilyurt'un yerli ve milli üretimde ön plana çıkması için yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Doğal su kaynakları ve verimli topraklarının yanı sıra çalışkan ve üretken insanlara sahip Yeşilyurt'umuzu yerli ve milli üretimde önde, örnek ilçe konumuna ulaştırmak, çiftçilerimizi desteklemek, tamamı yerli ürünleri halkımızla ulaştırmak adına hizmetlerimize bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni dönem vaatlerimiz arasında yer alan 'Yeşil Gıda Seracılık' projemizi hayata geçirdik ve 15 dönüm alan üzerine salatalık, domates, biber, patlıcan başta olmak üzere farklı sebzelerin ilk mahsullerini almaya başladık. Yazıhan'da oluşturduğumuz domates üretim alanımızda ise alanında uzman ekiplerin gözetiminde tamamı yerli domatesler üretiyoruz. Yaklaşık iki hafta içerisinde buradaki domateslerin hasadını yapmaya başlayacağız. Amacımız; hemşerilerimize kaliteli, doğal, lezzetli ürünlerimizi ulaştırmak, sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmelerini sağlamaktır. Yazıhan bölgemizde üretim yaptığımız bölgenin barajın yakın olması, suyun da bol olmasıyla birlikte ciddi bir verimlilik bekliyoruz. "dedi.

"TARIMSAL PROJELERİMİZ FARKINDALIK OLUŞTURUYOR, DİKKAT ÇEKİYOR"

Yeşilyurt'un hızla gelişen ve büyüyen bir ilçe olması nedeniyle bütün alanlarda en güzel hizmetleri halka ulaştırmaya çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Çınar, " Hayata geçirdiğimiz yatırımların ışığında yaşam kalitesi artan ilçemizde ki nüfus artışına paralel olarak vatandaşlarımızın gündelik hayatta tükettikleri yiyecekleri sağlıklı, güvenli ve yerli olmasına ayrı bir hassasiyet göstermekteyiz. Verimli topraklara sahip tarım arazilerimizden üreteceğimiz tamamı yerli ürünlerimizi halkımıza ulaştırmak adına bu tür yatırım alanların sayısını artırmaktayız. 100'de 100 yerli sebze ve meyvelerimizi bu tür sera ve üretim alanlarında üretimini yaparak halkımıza ulaştırmaya çalışıyoruz. Tarımsal alanda hayata geçirdiğimiz projelerimizin halk nezdinde memnuniyet görmesi bizleri yeni çalışmalar yapmaya teşvik etmektedir. Bu tür üretim alanlarında hasadını yapacağımız ürünleri hem kendi tesislerimizde değerlendireceğiz, hem de Doğal Ürünler Pazarımızda satışını yapacağız. Ayrıca marketlerde de satışını yapmak adına gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Başlattığımız çalışmalarda alacağımız verimliliğe göre de farklı bölgelerimizde bu tür üretim alanların sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.