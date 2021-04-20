Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi - Son Dakika

Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi

20.04.2021 14:53
Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi, System.String[]

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, rulo çim ve süs bitkisi üretimlerimizle, verimli topraklarımızın bereketini artırmaya çalışırken, ülke ekonomisinin gelişmesine de katkı sunuyoruz" dedi.

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Tarımsal Üretim ve AR-GE Sahamızda arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, rulo çim ve süs bitkisi üretimlerimizle, verimli topraklarımızın bereketini artırmaya çalışırken, ülke ekonomisinin gelişmesine de katkı sunuyoruz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeleri Vahap Murat, Hasan Basri Yüksel ve Cumhuriyet Örnekköy Mahalle Muhtarı Mehmet Çelik ile birlikte Tarımsal Üretim-ARGE Sahasında gerçekleşen çalışmaları inceledi.

Yeşilyurt Belediyesi'nin her alanda başarılı hizmetlerde bulunduğunu ifade eden MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, "Verimli topraklara sahip Yeşilyurt'umuzun tarımsal hizmetlerde en güzel yatırımlara kavuşması bizleri sevindirmektedir. Yeşilyurt Belediyemizin öncülüğünde hayata geçen buradaki üretim sahasında arpadan buğdaya, kuru fasulyeden nohuta, yeşillendirme hizmetlerinde değerlendirilen rulo çimden süs bitkilerine kadar bölgenin ihtiyaç duyduğu verimli hizmetler ortaya konuyor. Burada ki düzenli alanlarda yetiştirilen rulo çim ve süs bitkileri sayesinde belediyemiz ayrıca ek bir maliyetten daha kurtulmuş oluyor. Burada yetiştirilen doğal besin kaynaklarının paketler halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ise ayrıca takdir edilmesi gereken bir durumdur. Bu tür yatırımlar bizi mutlu ediyor, Başkanımızda zaten çalışıyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Başkanımızın Yeşilyurt'umuzun her köşesine hizmet götürmesinden ayrıca çok mutlu oluyoruz ve takdirle karşılıyoruz. Allah, Başkanımızın ve değerli mesai arkadaşlarının gücüne güç katsın, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, Tarımsal Üretim-ARGE Sahası ile tarımsal hizmetlere farklı bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade ederek, 2021 yılında da bereketli ve güzel hasatlar toplamayı ümit ettiklerini söyledi. Tarımsal Üretim-ARGE Sahasında farklı ürünler yetiştirdiklerine dikkat çeken Çınar, "350 dönümlük alan üzerinde faaliyetlerine devam eden buradaki tarımsal alanımızda arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretimlerimizin yanı sıra parklarımızda kullandığımız ağaç fidelerini yetiştiriyoruz. Geçen yıl ki nohut ve kuru fasulye üretimlerimizin yanı sıra bu yılda sözleşmeli üretim modeliyle arpa ve buğday ekimlerine devam ediyoruz. Bununla birlikte tıbbi ve aromatik bitkiler, lavanta, sahlep ve benzeri bitkileri yetiştirip tarımsal yatırımlarımızın boyutunu geliştiriyoruz. Sanayi alanlarıyla bu anlamda güçlü bir potansiyele sahip Yeşilyurt'umuz, dalbastı kirazı başta olmak üzere farklı meyve ve sebzeleriyle tarımsal anlamda çok güzlü bir potansiyeli vardır. Amacımız bölgemizde ki ürün çeşitliliğinin artmasına destek olmaktır" ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt'u tarımsal yatırımlarda örnek projelere kavuşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Çınar, "Bir yandan verimli topraklarımızdan güzel ve bereketli ürünler toplarken diğer taraftan çiftçilerimize de farklı ürünler yetiştirmeleri konusunda rehber olmaya çalışıyoruz. Tarımsal hizmetlerde belirlediğimiz hedefe ulaşmak için birbirinden farklı alanlarda bölgemize değer katacak kaliteli hizmetler üretiyoruz. Alanında deneyimli uzman ekiplerimizin gözetiminde bölgemizin iklimine uygun farklı ürünlerin teknik analizleri yapılmaktadır. Laboratuvar ortamında analizleri yapılan ürünler eğer bölgemizde yetiştirecek duruma sahipse üretimine hız veriyoruz. Kuru fasulye ve nohut gibi ürünlerimizi sosyal tesislerimizde ki yemeklerde kullanıyoruz ayrıca Yeşil Gıda Marketlerimiz ve Yöresel Ürünler Çarşımızda ise satışını yaparak belediyemize ek bir gelir kazandırıyoruz. Ayrıca burada yetişen kuru fasulye ve nohut gibi bakliyat ürünlerimizi paketleyerek Emanet Çarşımız aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştık. Gönül Belediyeciliği hizmetlerine örnek gösterilecek güzel hizmetlerimize 2021 yılında da inşallah devam edeceğiz. Yeşilyurt Belediyesi olarak tarımsal hizmetlerimize ağırlık verip, ülke ve kent ekonomisinin hareketlenmesine destek sağlıyoruz. Yıllardır atıl vaziyette olup, gerekli alt yapı ve çevre düzenlemelerinden sonra tarımsal yatırımlarımız içerisine kattığımız buradaki üretim, araştırma ve geliştirme alanımızda belediyemizin rulo çim ihtiyacını karşılamış oluyoruz. Şu anda ekili olan çimlerimizi, gerekli hazırlıkların ardından yeşil alanlarımızda kullanarak belediyemizi ek bir maliyetten daha kurtarmış olacağız. Burada bir yandan vatandaşlarımızın ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu ürün, çim ve süs bitkisi yetiştirirken diğer taraftan da çiftçilerimizin farklı ürün yetiştirmelerine destek olmak adına iş öğretiyoruz. Burada yoğun bir mesai yapan Tarımsal Hizmetler Müdürümüz ve çalışanlarına başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA

Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi
Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi
Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi
Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Çınar, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yeşilyurt Belediyesi, tarımsal üretime hız verdi - Son Dakika Ekonomi


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