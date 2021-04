Yeşilyurt Belediyesi 'yakınca yarı olimpik yüzme havuzu' inşaatı hızla yükseliyor

Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaatını inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuza kazandıracağımız yarı olimpik yüzme havuzumuz sayesinde yeni yetenekleri ön plana çıkartıp, ilçemizden milli yüzücülerin çıkmasını teşvik edeceğiz" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden olan 'Spor Tesisleri' projesi çatısı altında yapımına hız verilen Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu inşaat alanında çalışmalar hız kazandı.

Yeşilyurt Belediyesine ait 8 dönümlük parselde bin metrekare oturuma sahip tek kat üzerinden inşa edilen Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu içerisinde; bir adet havuz, idari ofis, bay ve bayan duş ve soyunma mekanları, teknik hacimler, antrenör odası, kafeterya ve oturma bölümleri yer alacak.

Yeşilyurt'un geleceğine güzel eserler emanet ettiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Seçim dönemindeki vaatlerimizi teker teker vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Yakınca'da bulunan Yaşam ve Spor Merkezimizin arka kısmında belediyemize ait 8 dönümlük parsel üzerinde yapımına başladığımız Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuzla sportif yatırımlarımızın boyutunu geliştirmiş olacağız. Yakınca Spor Salonumuzun da yer aldığı toplamda 35 dönümlük bu bölge, modern ve güçlü yatırımlar neticesinde bir nevi spor kompleksine dönüşecektir. Yüzme Havuzumuzun inşaatı planlandığı ölçülerde devam ediyor, yıl sonuna doğru tüm çalışmaları tamamlayarak Yeşilyurt'umuzun geleceğine yine önemli bir eser daha emanet etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Çınar, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilatının destek verdiği Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ile alt yapı ve tesisleşmeye dev bir katkı daha sunacaklarını ifade ederken, " Buradaki temiz, hijyenik ve düzenli alanlarda spor yapacak olan gençlerimiz, inşallah gelecekte Milli Takım formasıyla ülkemizi büyük organizasyonlarda temsil edecekler .Sporun tüm branşlarında ki kalıcı başarıların temelinde alt yapı ve tesisleşme vardır. İlçemizin şu an 30 farklı noktasında devam eden spor yatırımlarımız ile alt yapıya dev bir katkı sunmuş olacağız. Gençlerimize sonuna kadar inandığımız ve onların neleri başaracaklarını bildiğimiz için böylesine güzel yatırımları onların hizmetine sunuyoruz. Tüm alanlarda gelişime açık bir hüviyete sahip Yeşilyurt'umuzun mevcut potansiyelini daha fazla hareketlendirmek, her yaştan vatandaşın keyifli ve güzel vakit geçirmesine imkan tanıyacak bu tür özel yatırım alanlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz. İlçemiz bu tür yatırımlar neticesinde hızla gelişirken, cazibesi ve prestij seviyesi de yükselmektedir" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırım alanlarını farklı bölgelere inşa ederek kent merkezindeki yoğunluğun azalmasını sağladıklarını vurgulayan Çınar, " Malatya'mız ve Yeşilyurt hızla gelişip büyüdüğü için bizlerde yatırımlarımızı gelişime açık bölgelerde inşa etmeyi tercih ediyoruz. İlçemizin hızla gelişen bölgelerinin başında gelen Yakınca ise gerek Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesi, Savunma Sanayi Açık Hava Müzesi, gerekse de yeşil alanları, düzenlenen yolları, yürüyüş ve bisiklet yolları, aydınlatmaları, spor sahaları ve şu anda inşaatı devam eden yüzme havuzumuz sayesinde cazibe merkezi olacaktır. Tüm yaşam alanlarımızın aynı seviyede gelişmesine verdiğimiz önem itibariyle Yakınca'nın da yaşanan değişim sürecinden hak ettiği payı alması için çalışıyoruz. İlçemizin her noktasında farklı yatırımlar ve projeler uyguluyoruz, her mahallemizin sosyal yapısına renk katacak, yaşam düzeyini geliştirecek projelerimizi tek tek hizmete sunuyoruz. Yeşilyurt'un bütün yaşam alanların şantiyeye dönmesi, gelecekteki modern ve yaşam düzeyi yüksek Yeşilyurt'un en güçlü habercisidir. İlçemizin her hangi bir bölgesinin hangi hizmete ihtiyacı varsa onu planlıyoruz, gerekli teknik alt yapı ve bölge incelemesinden sonra hazırladığımız projeleri, kamu ve kurumlarında destekleriyle hayata geçiriyoruz. İnsan odaklı projelerimizle 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın öncelikle yüreklerine daha sonra sosyal, sportif ve kültürel hayatlarına güzel dokunuşlarda bulunuyoruz. Bütün yaşam alanlarımızda Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini görebilirsiniz, Allah'a şükürler olsun ki her sokağımızı güzel, verimli ve kaliteli hizmetlerimizle buluşturduk. Yakınca Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz tamamlanıp hizmete girdiği zaman Yeşilyurt'umuz yine dev bir yatırıma daha kavuşmuş olacaktır" ifadelerine yer verdi.

Yakınca Mahallesi Muhtarı Mevlüt Tunç ise, Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarıyla bölgenin gelişmeye başladığını ifade ederken, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu başta olmak üzere bölgedeki diğer yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

