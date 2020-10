Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Topsöğüt konutlarının temeli törenle atıldı - Son Dakika

- Yeşilyurt Belediyesi Yeşil Topsöğüt konutlarının temeli törenle atıldı

Çınar: "Yeşil Topsöğüt Konutları, yatay mimariye örnek gösterilecek değerli bir yatırımdır"

MALATYA - Yeşilyurt'taki yaşam kalitesini artıracak yatırımlarına aralıksız devam eden Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesinin, deprem kuşağında ki Malatya'da sağlam, dayanıklı ve modern yaşam alanlarının sayısını artırmak adına planlamaya aldığı 'Yeşil Topsöğüt Konutları' projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

"Yeşil Topsöğüt Konutları" inşaat alanında gerçekleşen temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait 9 bin 460 metrekare alanda hizmete sunacakları, 136 daire ve 6 dükkandan oluşan Yeşil Topsöğüt Konutlarının kaliteli ve nitelikli yapılaşmaya örnek gösterileceğini söyledi.

Yeşilyurt'un dört bir tarafını kaliteli ve modern yaşam alanlarına dönüştürmek adına yatırımlara devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'ta depreme dayanıklı, sağlıklı ve huzurlu alanlara sahip yeni sosyal yaşam projelerine bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşadıklarını bildirdi.

"Güvenilir ve sağlıklı bir yaşam alanı olacak"

Yeşil Topsöğüt Konutlarının doğru ve modern kentleşme esaslarına uygun bir mimari anlayışla hizmete gireceğini dile getiren Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuz her geçen gün gelişip büyürken bizlerde bu büyümeyi doğru bir planlamayla sürdürüp, gelecek nesillere sosyal yaşam alanlarıyla, binalarıyla, parklarıyla yaşam standardı yüksek bir Yeşilyurt emanet etmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçemizin dört bir tarafını depreme dayanıklı, yeni yönetmeliklere uygun bir şekilde geliştirecek yatırımlar alanlarımıza bugün bir yenisini daha eklemenin gururunu yaşıyoruz.320 bine ulaşan nüfusuyla 23 kentten daha kalabalık olan güzel ilçemizi, kentsel dönüşüm projelerimiz, yeni yaşam alanlarımız, parklarımız ve konforlu ulaşım ağıyla geleceğe hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve huzurlu alanlarda yaşaması adına yatay mimarinin ön planda olduğu bu tür yatırımları gerçeğe dönüştürmekteyiz. Sağlıksız ve güvenli olmayan yapılaşmaların olduğu bölgeleri teker teker tespit ederek buraları kentsel dönüşüm ya da diğer projelerimizle baştan aşağıya düzenleyerek, Yeşilyurt'u kaliteli ve nitelikli yaşam alanlarıyla geleceğe doğru ve planlı bir şekilde taşımayı hedefliyoruz. İlçemizde ki hızla nüfus artışı ve akabinde ki konutlaşmanın artmasıyla birlikte gelişim alanlarını farklı bölgelere kaydırmak, kaliteli ve depreme dayanıklı yaşam alanlarımızın sayısını artırmaktayız. Yeşilyurt'umuzun her bölgesinin aynı düzeyde geliştirmek ve kalkındırmak adına başlattığımız hizmet seferberliğimiz kapsamında Topsöğüt ile bu bölgemizi yeni gelişim destinasyon alanları olarak belirlemek, bu alanlarında modern yaşam alanlarına kavuşmasını sağlamak adına örnek projelerimizle farkındalık oluşturuyoruz. Malatya'nın birinci kuşak deprem bölgesinde olması, artçı depremlerin sıkça yaşanması nedeniyle depreme dayanıklı, kaliteli ve nitelikli yaşam alanlarımızın sayısını artırmak içinde örneklik teşkil edecek yatırımlarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz. Yeşil Topsöğüt Konutları, işte bu hedeflerin ciddi bir yansımasıdır. Depremden dolayı ilçemizde müstakil evlere olan ilginin yanı sıra son dönemlerde ulaşım kalitesi yükselen Sivas yolumuzun etrafında ki hızlı bir şekilde gelişen düzenli yapılaşmayı daha nitelikli ve modern hale getirmek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Yeşilyurt'umuzun gelişimine ışık tutacak, yatay mimari projelerine örnek gösterilecek değerli bir yatırım olan Yeşil Topsöğüt Konutlarımız, modern kentleşmeye örnek gösterilecek olup, burada yapmış olduğumuz imar uygulaması neticesinde kazanmış olduğumuz yaklaşık 10 dönümlük alanda hizmete sunulacaktır. Konutlarımız yedi ayrı bloktan oluşuyor, her blokta 20 daire bulunmaktadır.110 adet 132 metrekareden oluşan 3+1, 26 adet 105 metrekareden oluşan 2+1 ve yola bakacak şekilde ekonomiyi canlandırmak amacıyla 6 adette dükkan inşa edilecek. Binalar beş kattan oluşacak olup, 10 dönümlük alanın 6 dönümünü yeşil alan olarak ayırdık ve süs havuzları, çocuk oyun parkları, ağaçlık alanlar, oturma alanları, otopark, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla donatacağız. Burası her yönüyle buradaki diğer yapılaşmalara örneklik teşkil edecektir. 2 bloğun altında taziye evi, spor salonu ve çocuk oyun alanı şeklinde ortak kullanım alanları yer alacaktır. Konutların en önemli özelliği beş kattan oluşacak olmasıdır. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlerden şehirleri yatay mimarisi esas alan projelerle güzelleştirmemizi isterken, Yeşil Topsöğüt Konutları da yatay mimari projeleri için örnektir, bundan sonraki projelerimizi de bu bakış açısıyla hizmete sunacağız. Modern mimari tarzda tasarlanan ve uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulan konutlarımıza halkımız yoğun ilgi göstermektedir. Cenab-ı Allah açılışını da yapmayı hepimize nasip etsin, Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza bu değerli yatırım hayırlı ve uğurlu olsun. Bizi bu güzel günümüzde yalnız bırakmayan protokolümüzün saygıdeğer üyelerine ve tüm misafirlerimize saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Her şey Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt için"' diye konuştu.

"AK Parti belediyeciliği söylem değil, hizmet belediyeciliğidir"

Yeşil Topsöğüt Konutlarını Yeşilyurt'a kazandıran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sunan AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya da, "Seçimlerde sözünü verdiği yatırımların üçte ikisini gerçekleştiren, gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum. AK Parti Belediyeciliği söylem değil, hizmet belediyeciliğidir. Yeşilyurt olarak hizmet belediyeciliğinin en güzel örneklerini ortaya koyduk, bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Yeşilyurt'umuz örnek bir yatırıma daha kavuşacak"

Yeşilyurt'un örnek bir yatırıma daha kavuşacağını söyleyen MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise "Korona virüs nedeniyle dünyada yatırımlar durup, sağlık alanında sınıfta kalırken Türkiye'miz hamdolsun Cumhur İttifakının gücüyle her alanda başarılarına yeni başarılar ekliyor. İlimizde de gerek Milletvekillerimizin gerekse de Belediye Başkanlarımızın yaptıkları projelerle şehrimiz kalkınmaya devam ediyor. Yeşilyurt Belediye Başkanımızda ilçemizi bir nevi şantiye alanına çevirdi ve çok güzel bir projenin temelini atacağız. Proje hızlı bir şekilde tamamlandığında Yeşilyurt'umuz ve Malatya'mız daha farklı bir hüviyete kavuşacaktır" dedi.

"Yeşil Topsöğüt konutları, bölgenin gelişmesine vesile olacak"

Yeşilyurt'ta her hafta gerçekleşen açılış ya da temel atma törenlerine katılmaktan mutlu olduklarını söyleyen AK Parti İl Başkanı İhsan Koca da, " Belediye Başkanımızı bu gayretlerinden dolayı tebrik ediyoruz, başarılı hizmetlerinin devamını diliyoruz. Bu projemizde bu bölgemizin gelişimine vesile olacaktır, hem modern şehirleşmenin hem de modern bir yapılaşmanın örneğini teşkil edecektir" diye konuştu.

"Proje, sağlam ve güvenilir konut projelerine örneklik teşkil edecektir"

Yeşilyurt İlçe Kaymakamı Turgay Gülenç ise " Malatya'mızın deprem kuşağında yer alması ve son yaşanan artçı depremler nedeniyle ilimizde ve ilçemizde sağlam, güvenilir konutların hayata geçmesi çok önemlidir. Şehirlerin sağlıklı ve planlı gelişmesi anlamında Yeşil Topsöğüt Konutlarının tercih edildiği bölgenin doğru ve yerinde olduğunu düşünüyorum. Kentimiz bu bölgeye doğru yapılacak güvenli ve kaliteli konutlarla daha güzel bir görüntüye kavuşacaktır. Belediye Başkanımızı ve ekiplerini tebrik ediyorum " dedi.

"Güvenilir bir yaşam merkezi burada inşa edilecek"

Yeşil Topsöğüt Konutlarının sosyal konut projesi kapsamında hizmete girmesinden memnun olduklarını ifade eden AK Parti Milletvekili Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediyesi7nden övgüyle bahsetti. Kahtalı, "" Yeşilyurt Belediyemiz ve Başkanımız yine anlamlı ve güzel bir yatırımı bölgemize kazandıracak, kendilerini kutluyorum. Yeşilyurt ilçemiz şantiye alanına döndü, hemen hemen her hafta ya bir temel atma ya da açılış törenlerine katılıyoruz. Belediye Başkanımız ve ekiplerini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yüksek İnşaat Mühendisi olan Belediye Başkanımız konunun uzmanı ve deneyimli bir isimdir. Yıllardır Malatya Büyükşehir Belediye ve Yeşilyurt Belediyesinde önemli görevlerde bulundu ve şimdide şehrül emin olarak Yeşilyurt'umuza güzel hizmetlerde bulunuyor.136 adet daire, 6 dükkan ve sosyal alanlarıyla çok güzel ve güvenilir bir yaşam merkezi burada inşa edilecek. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Bölge için doğru bir yatırım"

Yeşil Topsöğüt Konutlarının Malatya ve Yeşilyurt'a hayırlı olmasını temenni eden AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, " Belediyelerimiz kentin geleceğine yönelik olarak, kenti geliştirecek bazı atılımlar yapması gerekiyor. Yeşil Topsöğüt Konutlarının da bölge için doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Sanayi alanının da yeni yatırımların geleceği, önemli bir yol güzergahında olan, hem kentimiz hem de kent dışına yönelik ticari faaliyetlerin yoğunlaşacağı bu bölgemizin gelişimini olumlu yönde etkileyecek çok güzel bir proje olduğu kanaatindeyim.Proje çok güzel tasarlanmış, sosyal donatı alanlarıyla, yeşilin ön planda tutulduğu,az katlı yatay mimariye uygun bölgemize değer katacak güzel bir yatırımdır" dedi.

"Yeşil Topsöğüt konutlarıyla bu bölgemiz çok farklı bir yapıya kavuşacak"

Topsöğüt'e kazandırılacak çok değerli bir yatırımın temel atma törenine katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık ise "Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a aday olduğunda ' Yeşilyurt'un Çınar'ı olacaksın' dedim ve yüzümüzü kara çıkarmadı. Yeşilyurt'un çınarı Belediye Başkanımızı kutluyorum, tebrik ediyorum, ellerine sağlık. Hangi bölgeye gitsek Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerini görüyoruz. Yeşil Topsöğüt Konutlarıyla Topsöğüdümüz ve bu bölgemiz çok farklı bir yapıya kavuşacak. Topsöğüt'te çok güzel bir yaşam alanı kurulacak. Konutlarımız sadece binalarıyla değil yeşil alanları, sosyal donatıları, otoparkı ve ibadethanesiyle birlikte çok değerli bir yatırımı gerçeğe dönüştürülecek. Müteahhit firmamızın yetkilisinden cami sözünü de aldık, Allah razı olsun, buraya güzel bir camide kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okunan dua ile birlikte Yeşil Topsöğüt Konutlarının temeline ilk harç döküldü. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, konut projesinin teknik detayları ve hizmet alanlarıyla ilgili davetlilere detaylı bilgi paylaşımında bulundu.

Yeşil Topsöğüt Konutları inşaat alanında sosyal mesafe kuralları altında düzenlenen temel atma törenine, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.