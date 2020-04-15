Yeşilyurt Belediyesinden sokak hayvanları için beslenme kabı - Son Dakika

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde belediye tarafından sokak hayvanlarının mağdur olmamaları amacıyla ilçenin değişik yerlerine su ve beslenme kapları yerleştirildi.

Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, koronavirüs salgınından hayvanların da olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Yılmaz, "Biz de belediye olarak harekete geçip Sıfır Atık projelerimiz kapsamında kullanılmayan ve doğaya büyük zarar veren plastik malzemelerden yapmış olduğunuz sokak hayvanlarımız için 10 adet su ve beslenme kaplarını ilçemizin belirli noktalarına yerleştirdik." dedi.

Su ve yemleri konulan kaplara sokak hayvanlarının gelerek su ve yem ihtiyaçlarını giderdikleri görüldü.